出口受壓 德次季GDP跌0.1%

【明報專訊】受貿易緊張形勢影響，歐元區最大經濟體德國的出口受壓，經濟萎縮。最新數據顯示，德國第二季GDP按季跌0.1%，是唯一經濟萎縮的歐元區國家。德國上季GDP折合成年率增長0.4%，增幅為6年來最低。在歐元區以外，英國和瑞典也經濟收縮。歐元區方面，第二季GDP修正值按季增長0.2％，與初值一致，但較第一季GDP的0.4％增幅顯著放慢。歐元區經季節性調整的工業生產，在6月按月跌1.6％，為3年來最大跌幅。
弱勢至下半年 歐央行9月有望減息
面對貿易戰升溫及英國脫歐等不確定性，德國汽車業疲軟。不過對外貿易放緩及建築投資下降的因素，部分被家庭和政府支出增長所抵消。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）形容最新數據為經濟響起警號，但強調德國能避免經濟衰退。他指出，沒有迹象顯示經濟會嚴重衰退，當前所需的是保障就業的增長策略，包括企業減稅優惠、投資於數碼經濟及科技，以保持在國際的競爭力。
部分經濟師憂慮，去年勉強逃過技術性衰退的德國，可能面臨長期的經濟疲軟。製造業疲弱的影響，逐漸影響到服務業和消費者支出。就業市場正在放緩，德國6月職位僅增長1000個，遠低於過去5年的6月，職位平均增長4.4萬個。最近的數據顯示，疲軟的經濟將持續到下半年，令歐洲央行有望在9月減息。一些分析師指出，若中國企業決定將進口的美國產品換成歐洲產品，歐洲出口商可望受益。