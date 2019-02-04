出口受壓 德次季GDP跌0.1%

弱勢至下半年 歐央行9月有望減息

面對貿易戰升溫及英國脫歐等不確定性，德國汽車業疲軟。不過對外貿易放緩及建築投資下降的因素，部分被家庭和政府支出增長所抵消。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）形容最新數據為經濟響起警號，但強調德國能避免經濟衰退。他指出，沒有迹象顯示經濟會嚴重衰退，當前所需的是保障就業的增長策略，包括企業減稅優惠、投資於數碼經濟及科技，以保持在國際的競爭力。

部分經濟師憂慮，去年勉強逃過技術性衰退的德國，可能面臨長期的經濟疲軟。製造業疲弱的影響，逐漸影響到服務業和消費者支出。就業市場正在放緩，德國6月職位僅增長1000個，遠低於過去5年的6月，職位平均增長4.4萬個。最近的數據顯示，疲軟的經濟將持續到下半年，令歐洲央行有望在9月減息。一些分析師指出，若中國企業決定將進口的美國產品換成歐洲產品，歐洲出口商可望受益。

（綜合報道）

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