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美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點

【明報專訊】歐亞的經濟數據疲軟，加劇了環球經濟增長放緩的憂慮。英美兩國的長期國債孳息率跌至低於短期國債，而這往往被視為經濟衰退的徵兆。美國10年期國債孳息率昨較2年期國債孳息率低0.01厘，是2007年以來首次出現倒掛，而當時正值環球金融海嘯爆發前。在經濟衰退的陰影下，美股早段下挫。道指早段跌近700點，標普500指數及納指跌逾2%。

銀行股領跌 恐慌指數升至22點

市場恐銀行業利潤在當前環境受損，銀行股領跌。摩通、美銀及花旗的股價早段跌幅介乎3%至5%。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）昨升至22。歐洲股市昨普遍下挫，泛歐Stoxx 600指數跌1.8%。資金購入避險資產，現貨金昨升約1%，在每盎司1515美元以上徘徊。日圓兌每美元高見105.67。市場恐原油需求受壓，國際油價昨急挫4%。布蘭特期油在每桶58美元徘徊，紐約期油跌至每桶54美元左右。

通常較長年期的債券孳息率較高，以補償投資者在更長時間內持有債券的風險。當孳息率曲線倒掛，通常被視為投資者憂慮經濟下滑的信號。此前美國3個月期與10年期國債孳息率早已倒掛，當2年期與10年期國債孳息同樣倒掛，意味經濟風險的信號加劇。過去5次的2年期與10年期美國國債孳息率曲線倒掛後，最終都會出現經濟衰退。此外，美國30年期國債孳息率昨險守2厘，再創紀錄低位。

油價急挫4% 日圓攀升見105水平

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）指出，近期中美緊張局勢升級，再次反映貿易和地緣政治衝突，已成為左右環球經濟和市場的要素。英國2年期與10年期的國債孳息率曲線昨同樣倒掛，是2008年以來首次。數據顯示，英國的消費者物價指數（CPI）按年升2.1%，上漲速度超出英倫銀行的目標。這對政策制定者是兩難的局面，通脹增長加快意味加息的需要，惟英國脫歐在即，加上潛在的經濟放緩，都意味利率政策可能需要放寬。

格老：難阻美債息跌至零

資產管理公司安聯投資指出，英國國債孳息率曲線的預兆作用不及美國的可靠，因為其孳息率曲線在1990年代有近一半時間倒掛，但經濟還不錯。不過，他強調當孳息率曲線趨平或倒掛，毫無疑問會增加衰退的可能性。

目前全球負收益債券總額達15萬億美元，相當於全球總投資級債券比例的25%。聯儲局前主席的格林斯潘（Alan Greenspan）稱，債市存在跨國的套利活動，令美國長期國債孳息率向下，市場沒有任何障礙可阻止美國國債孳息率跌至零水平以下。他說，倘美國國債孳息率跌至負值，他不會感到驚訝，但這也沒什麼大不了。此外，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）總統初選落敗衝擊阿根廷股匯債市。著名基金經理Michael Hasenstab掌管的債券基金，因持有大量阿根廷債券，在周一損失近18億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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