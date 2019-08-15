經濟
下一篇 上一篇

創科首份「染藍」業績 半年多賺12%

【明報專訊】剛於今年3月份成為恒生指數新貴的創科實業（0669），昨日公布首份晉身藍籌後的中期業績，期內受惠於推出新產品及擴展歐洲市場業務等因素帶動，股東應佔溢利按年增長11.9%至2.85億美元（折約22.23億港元）。每股派中期息5.79美仙（約0.45港元），按年增加18.4%。

按業務劃分，電動工具部門的營業額按年增長14.3%至33.22億美元；獲利3.14億美元，按年增長12.05%。當中專業及工業解決方案品牌Milwaukee按當地貨幣計算，錄得22.2%增長，並推出專為工地使用的充電式清潔產品，與地板護理分部業務發揮協同效應。

中期息5.79美仙增18%

消費者電動工具及戶外園藝產品方面， Ryobi戶外園藝業務上半年實現15.9%增長。地板護理及器具部門，在上半年度退出西歐較低利潤率市場，以及退出交流電式直立吸塵機市場，期內營業額按年減少13.27%，達4.07億美元；獲利14.4萬美元，按年減少74.78%。

按地區劃分，北美洲營業額高達28.45億美元，按年增長9.45%；歐洲業務則達5.95億美元，按年增長7.28%。整體毛利率上升至37.6%，按年增加0.5個百分點，連續11個上半年度錄得增長。

相關字詞﹕創科實業

上 / 下一篇新聞

騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
次季網絡廣告收入增16%
次季網絡廣告收入增16%
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
譚仔「合體」上季收入增4000萬
譚仔「合體」上季收入增4000萬
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
安邦傳悉售日房地產
安邦傳悉售日房地產
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
技術取勝：越秀地產重上前平台底
技術取勝：越秀地產重上前平台底
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
兩拍賣行昨推41物業全未售出
兩拍賣行昨推41物業全未售出
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民