創科首份「染藍」業績 半年多賺12%

按業務劃分，電動工具部門的營業額按年增長14.3%至33.22億美元；獲利3.14億美元，按年增長12.05%。當中專業及工業解決方案品牌Milwaukee按當地貨幣計算，錄得22.2%增長，並推出專為工地使用的充電式清潔產品，與地板護理分部業務發揮協同效應。

中期息5.79美仙增18%

消費者電動工具及戶外園藝產品方面， Ryobi戶外園藝業務上半年實現15.9%增長。地板護理及器具部門，在上半年度退出西歐較低利潤率市場，以及退出交流電式直立吸塵機市場，期內營業額按年減少13.27%，達4.07億美元；獲利14.4萬美元，按年減少74.78%。

按地區劃分，北美洲營業額高達28.45億美元，按年增長9.45%；歐洲業務則達5.95億美元，按年增長7.28%。整體毛利率上升至37.6%，按年增加0.5個百分點，連續11個上半年度錄得增長。