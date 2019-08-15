創科首份「染藍」業績 半年多賺12%

【明報專訊】剛於今年3月份成為恒生指數新貴的創科實業（0669），昨日公布首份晉身藍籌後的中期業績，期內受惠於推出新產品及擴展歐洲市場業務等因素帶動，股東應佔溢利按年增長11.9%至2.85億美元（折約22.23億港元）。每股派中期息5.79美仙（約0.45港元），按年增加18.4%。
按業務劃分，電動工具部門的營業額按年增長14.3%至33.22億美元；獲利3.14億美元，按年增長12.05%。當中專業及工業解決方案品牌Milwaukee按當地貨幣計算，錄得22.2%增長，並推出專為工地使用的充電式清潔產品，與地板護理分部業務發揮協同效應。
中期息5.79美仙增18%
消費者電動工具及戶外園藝產品方面， Ryobi戶外園藝業務上半年實現15.9%增長。地板護理及器具部門，在上半年度退出西歐較低利潤率市場，以及退出交流電式直立吸塵機市場，期內營業額按年減少13.27%，達4.07億美元；獲利14.4萬美元，按年減少74.78%。
按地區劃分，北美洲營業額高達28.45億美元，按年增長9.45%；歐洲業務則達5.95億美元，按年增長7.28%。整體毛利率上升至37.6%，按年增加0.5個百分點，連續11個上半年度錄得增長。
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