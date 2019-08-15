冠君中期收租升8% 可分派收入增7%

王家琦：示威不太影響中環商廈租務

現時朗豪坊商場已全面租出，至於在連場社會運動影響後，會否有租户主動要求更多優惠，她說這屬商業決定，但是房地產信託要兼顧分派及不同持份者利益。在租户組合方面，他們會增加更多化妝品牌。寫字樓部分現價呎租達50元，較原租40多元已有升幅，同時會引入更多醫生等租户，洽談好明年上半年的租約續租。

中環花園道3號寫字樓現有呎租約105元，相對最新租金130元尚有距離，她認為，若今年將餘下7.2%租約續租，加上未來兩年尚有六成租約到期續租，以及中資金融機構仍擴張下，相信可追回落後的租金水平，帶動增長，展望下半年該項目的出租率仍逾九成。

在物色新項目方面，王家琦稱，冠君仍然留意內地一線城市如深圳及英國脫歐後的商機。目前冠君負債比率17.1%，只要機會一到便出擊。同時冠君亦密切注意港元同業拆息走勢，將更多貸款組合轉為定息，目前定息貸款的比例為58%。