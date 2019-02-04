保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展

明報記者 歐陽偉昉

保誠在地緣政治風險一欄中，指出英國脫歐、中美政治發展局勢不明朗，加上中東面臨衝突升級的持續威脅，東亞、香港及朝鮮半島形勢無法預測，均預示地緣政治風險可能造成廣泛影響。

上半年經營溢利升14%

保誠執行總裁Mike Wells在業績電話會議中，不評論本港目前局勢，以及對業務表現的影響。他指示威在6月開始，因此對上半年的影響輕微，該行會小心地監察局勢發展。自願醫保和扣稅年金在4月推出，Mike Wells表示年金業務有很好的市場需求和滲透率，該行在香港擁有成功的代理和銀保渠道。

至於在5月起升溫的中美貿易戰，Mike Wells指上半年保誠與中信在中國的壽險合營公司表現理想，不見有重大的影響，該行沒有縮小在中國的經營規模。他認為內地保險滲透率低，還有不少市場發展空間。

保誠上半年在香港的經營溢利為2.6億英鎊，按年上升29%，年度保費等值銷售額為8.3億英鎊，按年上升5%，其中63%銷售額來自中國內地客戶。受惠代理表現強勁，香港新業務利潤按年上升6%，至8.26億英鎊。

港銷售額六成屬內地客

中國合營企業經營溢利為6900萬英鎊，按年上升61%。由於銷售額增加，新業務利潤按年增長29%，至9800萬英鎊。受投資回報短期波動影響，集團持續經營業務期內利潤按年跌34%，至8.95億英鎊。亞洲經營溢利按年上升14%，至11.98億英鎊，美國業務持續經營溢利按年上升14%，至12.15億英鎊。

另外，保誠宣布分拆旗下全球資產管理公司M&G和保誠的英國和歐洲業務的工作，預計會在今年第四季完成，該公司將擁有獨立企業身分，以M&G名義在倫敦證券交易所上市。