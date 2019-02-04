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上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G

【明報專訊】聯通（0762）昨日公布，上半年純利增長逾一成至68.77億元（人民幣．下同），不派中期息。受提速降費措施影響，公司上半年每用戶平均收入（ARPU）按年跌約17%至40.8元，當中尤以4G跌幅為大。董事長兼首席執行官王曉初解釋，今年中央所規定的流量資費降幅收窄至20%，較去年的30%少，預料下半年會逐步回升，暫時已見到7月的ARPU已回升0.9元。

聯通上半年收入為1449.54億元，按年下降2.78%；稅前利潤達到87.40億元，按年增加11.78%；純利為68.77億元， 按年增長16.32%，不派中期息。公司上半年每用戶平均收入（ARPU）按年跌約17%至40.8元，當中4G的跌幅較大為19%至45.9元。

中期多賺16% 不派息

對於5G未來的佈局，王曉初指目前聯通有兩個思路，一是和中國電信（0728）合作，因兩者的5G頻率接近，可共建共享；另一選擇是和中國移動（0941）合作，但以區域劃分，並以漫遊形式營運。王曉初亦承認曾與中國廣電接觸過，但與中電信及中移動談得較多。

王又透露，今年5G的投資將在80億元左右，總資本開支維持580億元，預料可於9月在「北上廣深」等重點城市正式開始5G商用。王曉初又預計，今年會興建4萬個5G基站，將遍佈14個城市。他續指，公司仍然未決定5G套餐的資費水平，但估計年底前能推出相關具體政策。

相關字詞﹕中國電信 中國移動 聯通

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