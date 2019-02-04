上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G

聯通上半年收入為1449.54億元，按年下降2.78%；稅前利潤達到87.40億元，按年增加11.78%；純利為68.77億元， 按年增長16.32%，不派中期息。公司上半年每用戶平均收入（ARPU）按年跌約17%至40.8元，當中4G的跌幅較大為19%至45.9元。

中期多賺16% 不派息

對於5G未來的佈局，王曉初指目前聯通有兩個思路，一是和中國電信（0728）合作，因兩者的5G頻率接近，可共建共享；另一選擇是和中國移動（0941）合作，但以區域劃分，並以漫遊形式營運。王曉初亦承認曾與中國廣電接觸過，但與中電信及中移動談得較多。

王又透露，今年5G的投資將在80億元左右，總資本開支維持580億元，預料可於9月在「北上廣深」等重點城市正式開始5G商用。王曉初又預計，今年會興建4萬個5G基站，將遍佈14個城市。他續指，公司仍然未決定5G套餐的資費水平，但估計年底前能推出相關具體政策。