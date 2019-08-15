內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡

高盛：主因6月收緊扶持政策

高盛發表報告指出，7月數據差過預期，是6月底政府收緊支撐經濟政策的結果，持續的數據顯示了經濟增長將會低於6%至6.5%的目標。該行預期，中國本月會再次放寬政策，8月和9月將會再次增長強勁，迎接10月國慶。美國宣布延遲部分貨品徵收關稅至12月中，會令企業繼續提前出貨，在短期帶來支持。

不止汽車 其他高級消費品急放緩

消費增速放緩至4月以來低位，國家統計局貿易外經司統計師張敏解釋，7月份消費放緩主要受前期汽車排放標準切換而透支消費因素影響，令零售額按年降2.6%，加上油價跌幅擴大，拉低零售總額增速超過2%。剔除短期因素影響，消費品市場總體保持較快增長。不過撇除汽車，其他種類的非必需品的增速比上月明顯放緩。限額以上單位商品零售，即在主營業務達一定收入規模的大型企業消費，可能為高級品消費的數據，7月份增速為2.6%，低於首7個月和上月的4.4%和9.8%。金銀珠寶、家電、化妝品、衣物等項目都有明顯跌幅。

M1增長遜6月 分析：企業現金流轉差

星展香港經濟師謝家曦認為，中國經濟下行勢頭明顯，雖然上半年央行放寬貨幣政策，不過除了廣義貨幣（M2）的增長低於預期，7月狹義貨幣（M1）增長低於6月，顯示企業現金流愈來愈差。現時資金積存在銀行未有向實體經濟放貸，一方面銀行續傾向國企和大型企業放款，另一方面實際需求亦不足，沒有意欲借貸投資。他認為，政府需要推出更多措施，暢通資金流向實體經濟的渠道。

7月份中美貿易重啟談判，經濟數據亦未見理想，謝家曦認為，即使前日美國政府突然宣布撤銷部分中國貨品關稅及把其餘貨品徵稅日期推遲至12月中，亦未能使市場對中國經濟回復信心，因為現時距離美國明年大選尚有一段時間，貿易政策仍有時間變卦，若雙方反制的措施升級，將進一步影響中國經濟。