內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅

明報記者 廖毅然

短年期債息若高於長年期債息，一般會被視為經濟衰退的徵兆，而昨日美國及英國同時出現此情况。道指昨晚開市挫400點，歐洲三大指數跌近2％，恒指夜期挫逾1％，曾低見24,855點，低水447點，截至昨晚11時半報24,905點，低水397點。

港股昨日一度倒跌，恒指雖然受惠貿戰消息而裂口高開430點，但在昨早10時中國公布經濟數據差過預期後，半小時內已跌200點。港澳辦在中午再強烈譴責示威者，導致午後恒指一度倒跌84點。恒指最終收報25,302點，僅升20點，從高位蒸發415點。國指升19點至9866點，全日主板成交839億元。

恒生地產指數高位跌逾兩成

本地股成拖累大市元兇，早段公用股即掉頭下跌，中電（0002）全日跌2％，煤氣（0003）及港鐵（0066）跌1.8％及1.4％。午後地產股先後見新低，長實（1113）收市跌2.4％，新世界（0017）及信置（0083）分別跌1.4％及0.9％。地產股陷入熊市，恒生地產分類指數逆市跌0.64％，自4月高位已累跌21％。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，本地地產股的跌勢有由商業地產蔓延至住宅發展商的趨勢，他相信仍有下跌空間，因為長實延遲推新盤的消息，一來是因為不想減價，二來代表連地產商也看不通後市，情况令人憂慮。市場擔心新世界及新地（0016）等會否跟隨，若一手市場冰封，對地產股盈利有影響，他認為現價尚未足夠反映這些因素。

分析：跌勢由商業地產延至住宅發展商

本地金融股方面，恒生銀行（0011）連跌4日，昨日跌0.5％至165.3元，為近兩年低。友邦（1299）跌0.14％至73.3元，匯控（0005）在58元有大量買盤承接，收市反彈0.52％，報58元。舜宇（2382）績佳獲大行唱好及調升評級，昨股價升8.7％，是表現最好的藍籌股。太古（0019）及國泰（0293）分別回彈3.8％及2.8％。第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指仍在尋底，現時距去年低位24,540不足千點，市場沽貨壓力大，防守意識高，不排除會下試去年低位。