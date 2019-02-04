經濟
下一篇 上一篇

內外經濟交困 夜期失守25000點 港澳辦發「恐襲」論 日間蒸發400點升幅

【明報專訊】港股因美國延遲加徵關稅而引發的強勢反彈僅曇花一現，昨裂口高開逾400點不久，早上10時中國內地公布經濟數據差過預期，恒指半小時內已跌200點，及至午後恒指因為港澳辦指機場示威屬「近乎恐怖襲擊行徑」而一度倒跌。雖然收市險守升幅沒有下跌，但仍有7隻藍籌股見新低（見表），且集中在本地地產股。昨晚美國10年期與2年期債息倒掛，經濟衰退的憂慮再現，外圍股市急挫，恒指夜期失守25,000點。

明報記者 廖毅然

短年期債息若高於長年期債息，一般會被視為經濟衰退的徵兆，而昨日美國及英國同時出現此情况。道指昨晚開市挫400點，歐洲三大指數跌近2％，恒指夜期挫逾1％，曾低見24,855點，低水447點，截至昨晚11時半報24,905點，低水397點。

港股昨日一度倒跌，恒指雖然受惠貿戰消息而裂口高開430點，但在昨早10時中國公布經濟數據差過預期後，半小時內已跌200點。港澳辦在中午再強烈譴責示威者，導致午後恒指一度倒跌84點。恒指最終收報25,302點，僅升20點，從高位蒸發415點。國指升19點至9866點，全日主板成交839億元。

恒生地產指數高位跌逾兩成

本地股成拖累大市元兇，早段公用股即掉頭下跌，中電（0002）全日跌2％，煤氣（0003）及港鐵（0066）跌1.8％及1.4％。午後地產股先後見新低，長實（1113）收市跌2.4％，新世界（0017）及信置（0083）分別跌1.4％及0.9％。地產股陷入熊市，恒生地產分類指數逆市跌0.64％，自4月高位已累跌21％。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，本地地產股的跌勢有由商業地產蔓延至住宅發展商的趨勢，他相信仍有下跌空間，因為長實延遲推新盤的消息，一來是因為不想減價，二來代表連地產商也看不通後市，情况令人憂慮。市場擔心新世界及新地（0016）等會否跟隨，若一手市場冰封，對地產股盈利有影響，他認為現價尚未足夠反映這些因素。

分析：跌勢由商業地產延至住宅發展商

本地金融股方面，恒生銀行（0011）連跌4日，昨日跌0.5％至165.3元，為近兩年低。友邦（1299）跌0.14％至73.3元，匯控（0005）在58元有大量買盤承接，收市反彈0.52％，報58元。舜宇（2382）績佳獲大行唱好及調升評級，昨股價升8.7％，是表現最好的藍籌股。太古（0019）及國泰（0293）分別回彈3.8％及2.8％。第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指仍在尋底，現時距去年低位24,540不足千點，市場沽貨壓力大，防守意識高，不排除會下試去年低位。

相關字詞﹕林樵基 地產股 恒指夜期 債息倒掛 港股

上 / 下一篇新聞

騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%
次季網絡廣告收入增16%
次季網絡廣告收入增16%
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
繳備付金損利息 拖累財富管理收入
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
內地7月經濟數據差 全線跌眼鏡
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
失業率升至5.3% 統計局：畢業季節就業人口增
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
上半年ARPU跌17% 聯通：研伙中電信中移動拓5G
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
保誠將港列地緣政治風險 CEO：示威暫影響微 續監察局勢發展
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
冠君中期收租升8% 可分派收入增7%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
創科首份「染藍」業績 半年多賺12%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
天彩盈警 貿戰拖累收入跌52%
譚仔「合體」上季收入增4000萬
譚仔「合體」上季收入增4000萬
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
美10年與2年債息倒掛 2007年後首見 當年金融海嘯先兆 道指早段挫近700點
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
出口受壓 德次季GDP跌0.1%
安邦傳悉售日房地產
安邦傳悉售日房地產
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
張兆聰：騰訊成本料急升 中長期估值受壓
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
盧志威：揸黃金比揸現金更安心
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
李曉佳：早不屬於香港人的海港城
技術取勝：越秀地產重上前平台底
技術取勝：越秀地產重上前平台底
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
梁志麟：減息壓力大 澳紐元續弱
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
籲「強烈沽售」國泰 原來係煤炭股專家
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
劉思明：港股反彈受阻 科技股強勢
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
周顯：做莊需大量信得過「人頭」
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
湯文亮：倘樓價下跌 今次慘過SARS
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
內蒙古業主蝕四成沽皓畋 反修例風暴後最大宗豪宅蝕讓
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
嘉湖3房實呎9455元 3個月新低
兩拍賣行昨推41物業全未售出
兩拍賣行昨推41物業全未售出
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
映日灣累收逾8900票 今年全新盤次高
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
敬業街工廈申放寬地積比 規劃署不反對
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
馬來西亞商務領事依乍華妮：大馬冀成東盟樞紐 利好樓價
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民
第二家園計劃非入籍 獲批者難成大馬公民