經濟
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李小加談社會動盪：各界「想清楚要什麼」

【明報專訊】反修例風波不斷升級，前日示威者機場集會抗議警暴，其間先後包圍兩男子，發生肢體衝突。昨日港交所（0388）行政總裁李小加再評香港局勢，指風波暫時未對本港市場有清晰影響，但呼籲各界「好自為之」，並希望大家思考清楚想要什麼、不想要什麼，以及今天距離想要的，是更近還是更遠，才決定下一步如何走。

長遠必影響經濟 冀同走出困境

李小加指，香港現在發生的不是小事，規模大而時間長，長遠一定會對本港經濟造成影響。他指希望大家最終可一同走出困境。被問及近期本地商家接連發表聲明要求「止暴制亂」，港交所會否加入，李小加就未有正面回應，只是再度表示與所有港人一樣，他希望「港人治港」，不想見到「港人亂港」。

不回應港交所會否加入譴責

李小加又提出3條問題，希望港人好好思考：想要什麼？不想要什麼？今天距離想要的，是更近還是更遠？他表示，如果發現自己已經距離不想要的更近，距離想要的反而更遠，就應停一停，想一想。他續指，在香港有充分的思想自由，因此行動上更要體現智慧。李小加最後補充，綜觀歷史，暴力永遠將人帶向距離夢想更遠的地方，不要被暴力牽着走，才可走向真正想要的東西；李小加最後連嘆三聲「enough, enough, enough」。

相關字詞﹕港交所 暴力衝突 反修例 李小加

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