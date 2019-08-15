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上半年股市成交萎縮 港交所純利僅升3%

【明報專訊】港交所（0388）公布中期業績，受市况疲弱拖累，上半年港股日均成交額大跌23%至979億元，衍生市場期貨及期權交易日均成交合約張數則按年下跌4%至118萬張，拖累純利僅升3%至52.1億元，總收入微升近半成至85.8億元。港交所行政總裁李小加表示，近期交投下跌主要是受宏觀因素影響，未見示威活動打擊市場，亦無阻港交所未來進一步推進中港兩地互聯互通。

李小加：示威活動未見打擊港股市場

港交所昨午公布業績，午後復市股價未有太大影響，全日收報235.2元，升0.51%。港交所上半年交投量下跌，以次季市况疲態最為明顯。今年第二季度內，日均成交額連續3個月下跌，至6月僅錄得824億元。

成交量萎縮，交易及結算費收入亦下跌，其中現貨市場半年收入僅得2.36億元，按年縮水約一成，股本證券及衍生產品市場收入則按年跌6%，錄1.03億元。雖然主業不濟，惟港交所上半年投資收入十分可觀，按年飈升302%至5.67億元，抵消業務負面影響，令整體收益總算不至於下跌。

滬深港股通收入5億創紀錄

現貨市場一片淡靜下，上半年滬深港股通卻火熱非常。受此前MSCI指數及富時羅素指數提高A股權重刺激市場，上半年滬深港股通收入異軍突起，按年大升43%至新高5.08億元。北向交易亦錄得大幅成長，滬股通日均交易額按年擴大逾一倍至235億元人民幣，深股通亦按年升137%至204億元人民幣。港交所指出，未來國際指數將進一步調整A股權重，相信北向交易利好不斷。

新股上市方面，港交所上半年錄得84宗新股上市，為全球最多，半年集資總額按年大幅升39%至718億元，為全球新股市場第三，其中7隻生物科技及醫療新股貢獻190億元集資額。不過此前港交所諮詢殼股上市新規，似乎對創業板「造殼」活動打擊不小，上半年主板新上市公司雖然達78間，創業板上市數目卻僅6間，較去年同期的50間按年下跌近九成。

上半年集資718億 全球第三

李小加表示，上半年股市成交萎縮，反映投資者心態及風險胃納均不如前，但是主要是受到包括中美貿易戰在內的宏觀因素影響。被問及反修例風波引起本地局勢動盪，他表示長遠來看事件一定會對市場造成影響，但現時未見到事件與市場波動的關連。

披露持虛銀富融銀行近一成

此外，港交所早前伙拍騰訊（0700）、工銀亞洲、高瓴資本及張志剛一同投資虛擬銀行富融銀行（前稱貽豐），該行現已獲發牌。是次港交所業績亦有披露港交所持有富融銀行9.99%權益，被問及富融未來發展，李小加表示要諮詢管理層，僅補充稱未來黃金業務要與現代科技結合，期望港交所可與富融在黃金生意上產生協同效益。

相關字詞﹕滬股通 殼股 富融銀行 虛擬銀行 港股通 港股 李小加 中期業績 港交所

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