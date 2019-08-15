繳備付金損利息 拖累財富管理收入

騰訊表示，雲業務的收入維持迅速按年增長，但未有透露實際增幅，管理層稱，雲服務IaaS、PaaS及SaaS產品種類擴大及產品提升，使付費客戶群有所增長。

管理層表示，會透過獨立軟件供應商（ISV）打入中小企市場，包括餐廳、零售商及金融公司，提供SaaS服務，未來亦會考慮直接入股部分ISV。

金融科技業務 靠支付雲增長帶動

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，雲服務的資本開支龐大，現時騰訊主攻支付雲及遊戲雲，預計下半年客戶數目會快速上升，逐漸實現規模化效應。

截至第二季末，騰訊的財富管理平台「理財通」的總客戶資產超過8000億元，而去年底的總客戶資產超過6000億元，半年間增加33%。

分析：雲服務漸見規模效應

騰訊提到，用戶將愈來愈多資金留存在支付系統，意味用戶減少在銀行提取資金，由於提現手續費為固定成本，不利支付業務的毛利率，但長遠而言，用戶在其支付系統的資金流轉成本會減少，有利長遠發展。