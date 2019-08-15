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次季網絡廣告收入增16%

【明報專訊】內地經濟放緩下，騰訊（0700）次季網絡廣告收入按年仍增16%至164億元（人民幣‧下同），但對比去年第2季增長39%，增幅明顯下降。騰訊指，宏觀環境及市場短視頻廣告庫存總供應增加下，影響網絡廣告表現。管理層分析員會議上表示，廣告庫存供應過盛的情况會延續到明年，集團會提供更多廣告工具，例如朋友圈及QQ看點等，依靠精準營銷帶動業務增長。

熱門劇集意外延播 影響廣告收入

次季社交及其他廣告收入為120億元，按年增長28%；媒體廣告收入44億元，按年下降7%。騰訊提到，部分熱門劇集意外延後播映，加上缺乏FIFA世界盃的帶動，導致廣告招商收入減少。問及內地「限古令」收緊播放古裝劇，管理層表示，集團擁有多元化的視頻內容組合，雖然現時難以播出古裝劇，公司一向提供其他類別的內容，例如中國動畫、紀錄片、綜藝節目及體育賽事等，而且公司與閱文（0772）關係密切，可以確保動畫及電視劇上游IP。

管理層提到，4月推出自製綜藝節目《創造營2019》，創騰訊視頻單個節目廣告招商紀錄。管理層又稱，近期與NBA延長5年的合作關係，有助鞏固騰訊體育的地位，帶動廣告及訂購帳戶收入，未來會與NBA合作開發籃球相關手遊及電競活動。

騰訊次季網絡廣告放緩，但其分部毛利率為48.6%，較去年同期升11.2個百分點，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，中國7月份經濟數據低迷，而且廣告競爭激烈，料下半年網絡廣告增速會放緩。易方資本高級分析員關博文認為，來自今日頭條的競爭加劇，加上宏觀經濟影響，騰訊次季網絡廣告增長較弱。

相關字詞﹕閱文集團 限古令 廣告 今日頭條 騰訊

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