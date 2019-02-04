騰訊手遊收入跌轉升 廣告放緩 按非通用會計次季多賺19% ADR大跌4%

明報記者 李哲毅

騰訊昨日升1.8%，收報340元。公布業績後，其美國預託證券（ADR）早段折合報325.67元，較港昨收市跌4.21%。騰訊次季收入達888.21億元，按年升20.56%，當中增值服務收入為480.8億元，按年增長14%；金融科技及企業服務收入為228.88億元，按年增長37%；網絡廣告收入為164.09億元，按年增長16%；其他收入為14.44億元，按年增74%。

隨着去年底內地重啟手遊版號審批，騰訊在季內增加遊戲發行量，加上新舊手遊受歡迎，整體網絡遊戲收入按年增長8%至273億元，當中手遊收入大增26%。騰訊稱，次季共發布10款遊戲，而第一季只發布一款遊戲。

「和理非」版PUBG啟動商業化

騰訊提到，熱門手遊《王者榮耀》收入仍錄得按年增長，而3月發行的《完美世界手遊》對次季收入帶來重大貢獻。值得留意的是，「和理非」版PUBG《和平精英》自5月推出以來，日活躍帳戶數已超過5000萬，騰訊管理層稱，已啟動商業化並推出了季票，儘管由於遞延影響，只有小部分《和平精英》所帶來的收益反映在次季業績上，但其所產生的大部分現金流會在未來陸續入帳。

騰訊積極增加遊戲收費模式，現在已為多款主要遊戲推出季票，有助提高遊戲的付費意願，並指季票消費很大程度上補足現有道具銷售模式，同時亦促進用戶在遊戲的活躍度。

分析：基數低 下半年增長續強

電腦遊戲收入繼續下跌，期內相關收入按年下跌9%至117 億元。騰訊解釋，雖然《英雄聯盟》受惠於電競主題的角色造型（skin）道具銷售，其總渠道營收錄得按年增長，但淡季影響下，電腦遊戲收入錄按年跌幅。集團又稱，會專注於提升《地下城與勇士》的用戶體驗，因此其商業化程度降低。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，去年內地收緊遊戲監管，拖累騰訊下半年手遊收入，但由於基數較低，估計下半年手遊可保持高速增長。易方資本高級分析員關博文認為，雖然次季手遊表現不俗，但延遲收入沒有顯示出強勁增長跡象。