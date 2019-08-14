聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債

法國外貿銀行中國資本流動領先指數顯示，中國資本外流由首季的210億美元，擴大最近一季的850億美元，即使有中美10年期國債息差擴大這一利好因素，也無助資金持續外流，令人擔心會否重演2015年情况。

人民幣破7有序 料不嚴重影響市場

曾錚認為，人民幣「破7」早為市場預期之內，過程也是較有序，不如2015年般突然下插，故相信不會引致大量資金外流。她又稱，本身人行都曾明言將「7」視為人民幣匯率底線不合理，認為7也只是一個數字，穿了這關口也不代表人幣會持續貶值或回升，相信不會對金融市場帶來重大影響。人幣貶值或影響海外發債的中國企業，但她指大部分企業的外債比例小，僅內房發美元債的規模較多，但整體還是處於可控水平。

她又表示，向來在經濟放緩時，違約率較高為正常現象，而且以往10至20年中國的違約率都是偏低，暫時亦只見部分行業違約率上升，如製造業和出口主導行業；加上近來政府亦推出降低企業槓桿的措施等，即使估計違約情况會持續，但情况同樣屬於可控。她估計下半年仍以製造業和出口業違約率較高，而內房行業會加快整合，已有不少小型內房因欠資金渠道，導致難以投地被淘汰，而五十大房企會繼續增加市佔率，變得更強大。

美元為影響亞洲債市一個關鍵因素，市場對美元轉弱的預測還未實現，反而近期避險情緒升溫，使美元仍然偏強。曾相信美元下半年會偏向中性以至稍強，皆因聯儲局將會持續減息，若標指大跌或中美貿易戰升級，減息空間則更大，加上其他央行減息幅度更大，料美元偏強都是較為短線。

市場已消化關稅消息 觀望央行政策

不過，她補充，自去年貿易戰開打，每次新加徵關稅後，標指跌幅都逐步收窄，反映對市場影響亦漸見減小。她坦言，新一輪關稅固然不利環球經濟和市場，但本身已沒有人預期雙方會促成協議，料市場最終會回歸到基本面至觀望央行政策，若貿易戰和英國脫歐等令經濟放緩，人們會相信央行勢必減息，這會有利市場情緒。

根據聯博和彭博數據，亞洲債券包括高收益和不同貨幣計價債券，年初至6月底一共流入51.58億美元。她料在全球央行減息下，市場對高息資產需求增加，料資金下半年會續流入亞洲債市，近期流入亦見強勁。

經濟穩貿戰影響小 高配印尼印度

曾錚有份管理的聯博亞洲收益機會基金，目前平均信貸評級為BBB，她稱會密切留意亞洲和中國債務違約上升情况，故會把資產組合多元化，除了主要的投資級別債，還持有印尼、印度和個別中國高息債。惟她透露，自今年6月起有調整投資組合，減少了內房和高息債比例，皆因內房政策收緊，以及整體內地企業違約率有上升勢頭，買入了更多投資級別債。

按市場計，該基金現時高配印尼和印度，她指前者增長穩固，國內選舉已完結將轉為專注於改革，後者則為本地主導市場，較少受貿易糾紛影響。她亦續看好中國主權債，現時債息也有3厘，高於美國國債僅1.7厘。

明報記者

[王俊騏 基金特區]