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灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%

【明報專訊】本港近日連串示威遊行、甚至警民衝突已影響到工商活動，部分舖位更要蝕讓。代理消息稱，灣仔駱克道271號雙號地舖，面積約95方呎，業主早前叫價750萬元放售，近日連租約以約400萬元易手，較最初叫價大減350萬元或47%，呎價4.2萬元；以原業主2013年910萬元購入舖位計，帳面勁蝕510萬元或56%，料為近年蝕幅最勁的街舖成交。

以上述舖位現月租8500元計，新業主可享租金回報率約2.6厘。

觀塘商廈放盤叫價減9%

另外，遠展（0035）日前以24.4億元、低於市場估值下限逾一成，投得啟德承啟道商業及酒店地後，影響毗鄰東九龍商業區放盤氣氛。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，受上述低價批地影響，東九龍商廈亦出現業主調低放盤叫價個案，其中觀塘海濱道商廈宏基資本大廈16樓全層，業主原以約2億元放售，但新近低調意向價9％至約1.82億元，以全層面積12,195方呎計，意向呎價1.49萬元。

此外，由資深投資者「舖王」鄧成波持有的屯門河田街2號東亞紗廠工業大廈，去年已獲城規會批准作加建及轉作商用發展，業主新近再提交新發展方案，計劃把全幢工廈改裝為酒店及寫字樓。

資料顯示，項目地盤面積約7.2萬方呎，申請人計劃改建部分大廈外牆，並於頂層增設兩層至17層高，惟總樓面面積維持不變、即46.6萬方呎，但酒店部分樓面增加兩成至37.3萬方呎，提供943個酒店房間；另零售樓面約3萬方呎，另外6萬餘方呎樓面為寫字樓。

上鄉道工廈擬改商住發展遇反對

另由馬主李萬益持有的土瓜灣上鄉道33號工廈鼎新大廈，向城規會申請重建作商住發展，擬重建成1幢24層高商住大廈、涉總樓面3.8萬方呎；其中住宅涉約3.15萬方呎樓面，提供約80伙，平均實用面積約393方呎。

項目於昨日截收意見書，城規會暫收到10份意見書，全數反對，意見指該地區使用量高，人流多且道路狹窄，區內配套不足夠，反對其改劃物業的申請。

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