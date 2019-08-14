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雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬

【明報專訊】今年較早時新樓盤濫用招標成風掀起風波，除令地產建設商會重新訂立新盤招標指引外，更令個別發展商被法庭判罰。一手住宅銷售監管局就新地（0016）大埔白石角雲滙，涉嫌於3月22日銷售有關項目後，沒有在成交紀錄冊列出支付條款完整資料，向新地提檢控；新地承認控罪，被判罰款5萬。

案件昨日於觀塘裁判法院進行耹訊，新地未有派出要員出庭應訊，僅得其代表律師余承章大律師及孖士打律師行代表到場，律師代表承認有關控罪。新地代表律師指，決定認罪是體現集團對社會責任承擔，不單節省法庭時間及公帑，更避免為社會帶來更多爭議，並強調新地一向符合銷監局發出的所有指引，而集團自條例2013年實施以來亦從未觸犯，隨後亦已即時補救，將所有支付條款資料上載到網頁，讓公眾查閱。裁判官判新地須於7日內繳付5萬元罰款。

銷監局：裁決保障買家權益

對是次裁決，銷監局表示歡迎，並認為能提醒發展商，不論以何種形式銷售一手住宅物業，都必須符合一手條例的規定，尤其是成交資料，以確保一手住宅物業銷售安排、交易資料的透明度及公平性，讓消費者權益得到保障。

議員尹兆堅：罰5萬欠阻嚇性

不過，立法會講員尹兆堅認為， 有關控罪最高可罰款50萬元，罰款額5萬元太低，對違法發展商難具阻嚇作用，尤其是地產商違規賣樓，及不依法例作詳盡售樓登記，可帶來龐大利潤，罰款5萬元實在「抵到爛」。

尹續指，2016年信置（0083）旗下大埔白石角海鑽‧天賦海灣被控廣告誤導，判罰20萬元，而新地是次被判罰款5萬明顯偏低，認為律政司應以此案例考慮提出上訴。

事實上，新地今年2月起以招標形式推售雲滙，惹來市場關注，據2月及3月成交紀錄冊內的資料，當時只列出印花稅現金回贈的金額相等於樓價介乎3%至24%，以及提前付清樓價現金回贈，但兩項均沒有列明買家可獲得的具體回贈幅度；及至今年4月中開始，新地已於成交紀錄冊列明各單位具體獲得的回贈優惠，顯示買家最高可獲約三成回贈。

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