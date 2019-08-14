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海璇開放式1080萬放售 或損手13%

【明報專訊】自《逃犯條例》修訂風暴爆發以來，本港多區先後發生暴力事件，其中近日成為主「戰場」之一的北角，區內指標豪宅海璇首次錄得蝕讓放盤；另外，元朗半新盤映御，有內地業主以低市價一成沽出開放式戶，損手近30萬元離場。

市場消息稱，北角海璇5A座高層F室，屬實用286方呎開放式戶，業主開價1080萬元放售，即每呎叫價37,762元。

資料顯示，業主去年7月以1075.92萬元購入，現放售價僅較購入價高逾4萬元或0.4%，惟業主持貨只一年，即使成功以放售價沽出，仍要付10%額印稅涉108萬元，連同購入時已付約40.3萬元印花稅，連同所有使費後，料要蝕144.22萬元或13%離場。

業主持貨一年 料要付一成辣稅

美聯營業經理張瑋津表示，元朗映御1座中層L室，實用300方呎開放式戶，原業主開價520萬元放盤，惟急於套現下，減價72萬元或14%，以448萬元沽出，實呎14,933元，成交價較市價低約一成；原業主為內地人，2016年斥363萬元購入，加上佔樓價30%辣稅共108.9萬元，即合共以約472萬元購入單位，持貨3年，帳面蝕讓24萬元，料連同各項雜費，原業主損手近30萬元或6%。

映御開放式448萬沽 業主蝕30萬

大圍名城亦有4房戶減價近15%沽出。市場消息指，上述名城2期盛薈2座高層南翼B室，實用958方呎、4房1套間隔，原業主最初叫價1700萬元放售，期後累減250萬元或約15%，並以1450萬元沽出，實呎15,136元，成交價較兩個月前回落近一成。

原業主2011年底以980萬元買入，持貨近8年，帳面獲利470萬元或48%。

山頂Kelletteria洋房呎售9.5萬

另一邊廂，部分二手豪宅仍錄得大額成交。土地註冊處資料顯示，山頂Kelletteria D號洋房，實用2419方呎，原業主最初以2.6億元放盤，其後減價3000萬元或約12%，上月底以2.3億元沽出，實呎高達9.5萬元，成交價及呎價均創項目新高；原業主2003年以4130萬元購入洋房，持貨16年，帳面獲利近1.9億元，物業升值4.6倍。

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