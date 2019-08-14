社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目

明報記者 林尚民

上述波老道豪宅項目，分兩期發展，第一期115伙、第二期66伙，早於去年已獲批預售樓花。長實執行董事趙國雄上月出席活動時曾表示，波老道項目及同系深水埗愛海頌（876伙），擬8月「雙龍出海」連推兩盤共涉1057伙。

不過，隨着反修例運動不斷升溫，趙國雄昨日改口稱，集團原計劃本月登場的波老道豪宅，將推遲開售時間，因項目各單位售價動輒逾億元，在現時市况下，銷售存有難度，但未有表明具體推售時間。

趙國雄：大眾化樓盤銷售如常

趙國雄是次言論，是近月鮮有的發展商公開表態，指推盤計劃受到社會運動影響。不過，趙同時聲稱，集團同系尚待批發預售樓花同意書的深水埗愛海頌，因屬大眾化樓盤，銷售步伐不會放慢，但定價不可太進取。

對社會氣氛因逃犯條例修訂問題，引發嚴重警民衝突，加上中美貿易戰餘波未了，趙國雄指現時難以預測下半年樓市走勢，並指對香港近期發生的衝突感痛心，希望社會上不同意見人士可以對話令事件降溫。

CENTRAL PEAK示位未完工 改下月推

另一龍頭發展商新地（0016），早前曾預告東半山豪宅CENTRAL PEAK最快8月推出招標，而同系南昌站匯璽III早前亦已上載樓書，但至今同樣未有實質推盤動作。

新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時稱，匯璽III正籌備銷售工作，會盡快以現樓形式推售，有機會本月底或下月初推售。

CENTRAL PEAK方面，雷霆表示同樣會以現樓形式推售，目前示範單位已接近完成，有機會下月招標。雷重申，CENTRAL PEAK安排下月招標，只是示範單位尚有小量工程待完成所致。除波老道項目及CENTRAL PEAK外，由資策（0497）、泛海（0129）及高富諾合作發展的渣甸山皇第，於去年10月已開展軟銷，並於今年4月上載樓書，但至今仍未公布價單或銷售安排等實質推盤資料。

對有發展商因社會運動推遲開盤，資深地產分析員林一鳴稱，長實、新地等大型發展商，負債比率低亦無資金壓力，面對市况動盪可延遲推盤，但中小型發展商或中資背景公司，以高貸款比率運作，即使市况不穩，料仍會按原有計劃推盤。至於社會運動對樓市影響，林一鳴認為細價樓求過於供，大跌機會難現，反而1000萬元以上至數千萬中價樓，將最受影響。