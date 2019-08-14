經濟

香港地產

下一篇 上一篇

社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目

【明報專訊】本港6月起持續出現大型反修例社會運動，並愈演愈烈，連帶豪宅新盤開售進程亦受拖累；長實（1113）表示，原定本月推售的中半山波老道豪宅，因受社會氣氛轉差影響而延遲推售，並直言現階段推出，銷售存在一定難度。有分析指，無資金壓力的大型發展商有條件推遲開盤，但中資或中小型發展商，相信仍會按原計劃推盤。

明報記者 林尚民

上述波老道豪宅項目，分兩期發展，第一期115伙、第二期66伙，早於去年已獲批預售樓花。長實執行董事趙國雄上月出席活動時曾表示，波老道項目及同系深水埗愛海頌（876伙），擬8月「雙龍出海」連推兩盤共涉1057伙。

不過，隨着反修例運動不斷升溫，趙國雄昨日改口稱，集團原計劃本月登場的波老道豪宅，將推遲開售時間，因項目各單位售價動輒逾億元，在現時市况下，銷售存有難度，但未有表明具體推售時間。

趙國雄：大眾化樓盤銷售如常

趙國雄是次言論，是近月鮮有的發展商公開表態，指推盤計劃受到社會運動影響。不過，趙同時聲稱，集團同系尚待批發預售樓花同意書的深水埗愛海頌，因屬大眾化樓盤，銷售步伐不會放慢，但定價不可太進取。

對社會氣氛因逃犯條例修訂問題，引發嚴重警民衝突，加上中美貿易戰餘波未了，趙國雄指現時難以預測下半年樓市走勢，並指對香港近期發生的衝突感痛心，希望社會上不同意見人士可以對話令事件降溫。

CENTRAL PEAK示位未完工 改下月推

另一龍頭發展商新地（0016），早前曾預告東半山豪宅CENTRAL PEAK最快8月推出招標，而同系南昌站匯璽III早前亦已上載樓書，但至今同樣未有實質推盤動作。

新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時稱，匯璽III正籌備銷售工作，會盡快以現樓形式推售，有機會本月底或下月初推售。

CENTRAL PEAK方面，雷霆表示同樣會以現樓形式推售，目前示範單位已接近完成，有機會下月招標。雷重申，CENTRAL PEAK安排下月招標，只是示範單位尚有小量工程待完成所致。除波老道項目及CENTRAL PEAK外，由資策（0497）、泛海（0129）及高富諾合作發展的渣甸山皇第，於去年10月已開展軟銷，並於今年4月上載樓書，但至今仍未公布價單或銷售安排等實質推盤資料。

對有發展商因社會運動推遲開盤，資深地產分析員林一鳴稱，長實、新地等大型發展商，負債比率低亦無資金壓力，面對市况動盪可延遲推盤，但中小型發展商或中資背景公司，以高貸款比率運作，即使市况不穩，料仍會按原有計劃推盤。至於社會運動對樓市影響，林一鳴認為細價樓求過於供，大跌機會難現，反而1000萬元以上至數千萬中價樓，將最受影響。

上 / 下一篇新聞

匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
大摩：本地地產股撈底太早
大摩：本地地產股撈底太早
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
希慎上半年商場銷售逆市升4%
希慎上半年商場銷售逆市升4%
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
希臘股指迎20年最大升幅
希臘股指迎20年最大升幅
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
劉思明：個股逆市現強勢可取
劉思明：個股逆市現強勢可取
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
周顯：示威1年 前線警可買樓
周顯：示威1年 前線警可買樓
湯文亮：一篇被滅聲的文章
湯文亮：一篇被滅聲的文章
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
映日灣收8400票 今年第三多
映日灣收8400票 今年第三多
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債