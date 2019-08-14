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陳德豪：港股未來兩年不樂觀

【明報專訊】港股持續弱勢，上星期的文章提及，恒指8月跌勢未完，下行的風險仍然頗高，投資者應保持謹慎，注重控制風險。有這樣的看法，最主要是基於幾個基本面的考量。

內外局勢不穩 難吸引投資

首先，當然是香港現時政局的不穩定。大家不斷接收到關於香港政局相關的資訊，不在此贅述，總而言之就是香港政治環境如持續不明朗，難以吸引投資。其次是股市受中美貿易戰影響，看到自貿易戰以來，中國經濟的下行壓力明顯增大，在這樣的宏觀條件下，中國企業盈利也預期有明顯的跌幅。

內銀「水緊」股價表現欠佳

內銀股最近走勢明顯向下，除了受到剛提及的因素影響外，也受到由年初至今，有幾家內地地區銀行，如包商銀行、錦州銀行（0416）的債券風險影響。其實至2019年來，地區銀行風險不斷，引發市場對中小型銀行的信心危機。如錦洲銀行自4月1日起停牌，陷入流動性危機，更引發其同業存單及美元債遭拋售。雖然錦州銀行最後獲「國家隊」入場救亡，卻引發不少投資者對內地銀行的資金流動性的憂慮。包商銀行因出現嚴重信用風險，被國家接管一年。鞍鋼股份持有的3.38億人民幣銀行承兌匯票，出現逾期未償付情况，雖不是商業銀行違約，但每件事情也像顯示出內地壞帳風險增大，銀行出現「水緊」的情况，缺乏資金流動性。

內地企業在「水緊」的情况下想要集資難上加難，不利營商環境，因此我們才認為中國企業盈利表現不會理想。

內銀在恒指以及國指的比例佔比很大，如內銀股表現欠佳，定必拖累指數的表現。恒生指數未完跌勢，這次的跌浪會跌穿恒指上次的低位24,500點，個人認為恒生指數今年低位會在23,000點區間附近。雖然我看得比較悲觀，但適逢今年建國70周年，相信中央會在9至10月期間推出穩定股市的措施，以免看到股市大瀉。

長遠而言，我對中國及香港未來1至2年的股市表現不太樂觀，應要花一段時間在低位整固，以待宏觀環境改變，才有望轉勢。

太平基業證券投資總監

facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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