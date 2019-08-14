經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：一篇被滅聲的文章

【明報專訊】在7月28日，傳聞話有國泰（0293）機師參加上環暴力示威而被捕，我立刻在facebook出了一篇文章，叫國泰那位機師停飛，文章出街之後，我受到幾萬個網絡欺凌，有人引述身為機師的立法會議員話，這是未審先判，我頂唔住，最終刪了那篇文章，大家亦睇唔到國泰有任何行動，原來國泰早已未審先判，將那位機師停飛，唔知道那位立法會議員有什麼嘢可以講。

國泰沒有表示，中國民航局終於出手，要求國泰交出飛抵或者飛越中國領空的機組人員名單，雖然國泰CEO立刻補鑊，說已將那位機師停工及解僱兩個曾經泄漏警察足球隊的航班的地勤人員，但一切為時已晚，昨日有美國紐約回港的航班未能提供機組人員名單，要轉飛日本，同時要將昨日下午離港的航機全部取消，這代表國泰管理層警覺性不足，太古主席施銘倫今日與中國民航局副局長崔曉峰見面，如果處理不好，國泰有危機，以下是我當日被滅聲的文章。

〈國泰應立刻停飛曾參與暴力示威的機師〉：

首先聲明，這篇文章與政治無關，我是以安全性考慮，網上流傳有國泰機師及空姐曾參與星期日在上環示威活動，並且襲擊警察，亦有機師被捕，老實說，現在的網上消息真假難分，我相信不會是真的，因為機師是一個崇高行業，是既得利益者，但亦不容忽視，萬一真的是有機師為了要求政府回應市民五大訴求，而做出一次類似911的事件，咁就大件事，不但重創國泰，而且會令香港重傷，唯今之計就是在未有任何不幸事件之前，國泰應徹查所有機師及空姐是否有參與暴力示威，如果曾被警方拘捕就不用考慮，立刻不准他們揸飛機，就算沒有被拘捕，就算他們曾經參與暴力示威，國泰亦應該立刻停飛那些機師，因為他們現在情緒是相當不穩定，將幾百條人命交給他們是相當不智，如果那些是謠言就一天光晒，當我發噏風，不過，國泰亦要發一紙聲明，免大家憂慮。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
大摩：本地地產股撈底太早
大摩：本地地產股撈底太早
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
希慎上半年商場銷售逆市升4%
希慎上半年商場銷售逆市升4%
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
希臘股指迎20年最大升幅
希臘股指迎20年最大升幅
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
劉思明：個股逆市現強勢可取
劉思明：個股逆市現強勢可取
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
周顯：示威1年 前線警可買樓
周顯：示威1年 前線警可買樓
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
映日灣收8400票 今年第三多
映日灣收8400票 今年第三多
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債