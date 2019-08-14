湯文亮：一篇被滅聲的文章

國泰沒有表示，中國民航局終於出手，要求國泰交出飛抵或者飛越中國領空的機組人員名單，雖然國泰CEO立刻補鑊，說已將那位機師停工及解僱兩個曾經泄漏警察足球隊的航班的地勤人員，但一切為時已晚，昨日有美國紐約回港的航班未能提供機組人員名單，要轉飛日本，同時要將昨日下午離港的航機全部取消，這代表國泰管理層警覺性不足，太古主席施銘倫今日與中國民航局副局長崔曉峰見面，如果處理不好，國泰有危機，以下是我當日被滅聲的文章。

〈國泰應立刻停飛曾參與暴力示威的機師〉：

首先聲明，這篇文章與政治無關，我是以安全性考慮，網上流傳有國泰機師及空姐曾參與星期日在上環示威活動，並且襲擊警察，亦有機師被捕，老實說，現在的網上消息真假難分，我相信不會是真的，因為機師是一個崇高行業，是既得利益者，但亦不容忽視，萬一真的是有機師為了要求政府回應市民五大訴求，而做出一次類似911的事件，咁就大件事，不但重創國泰，而且會令香港重傷，唯今之計就是在未有任何不幸事件之前，國泰應徹查所有機師及空姐是否有參與暴力示威，如果曾被警方拘捕就不用考慮，立刻不准他們揸飛機，就算沒有被拘捕，就算他們曾經參與暴力示威，國泰亦應該立刻停飛那些機師，因為他們現在情緒是相當不穩定，將幾百條人命交給他們是相當不智，如果那些是謠言就一天光晒，當我發噏風，不過，國泰亦要發一紙聲明，免大家憂慮。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]