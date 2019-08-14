沈華：香港資產管理業務發展仍明朗

亞太財富續增 港仍有優勢

儘管目前市况未明，筆者相信香港資產管理業務發展前景仍然樂觀，未來香港資產管理市場仍有以下多項利好優勢機遇，需要業界一起好好把握。

首先，香港受惠於亞太區財富持續增長，根據羅兵咸永道預測，亞太區總財富規模由2017年之57.5萬億美元將增至2025年之91.7萬億美元，而資產管理服務對客戶財富管理的滲透率由2017年之26.3%將增加至2025年之32.3%。亞太財富增長主要動力之一是中國內地之中高端客戶，隨著人民幣匯率雙向浮動，香港成為內地在境外進行資產配置之主要地區。

內地市場再開放 橋樑角色吃重

第二，內地金融及資本市場開放提速，上月內地公布11條金融業對外開放措施，允許外資機構擴大參與內地金融業服務範圍，覆蓋基金、理財、債券承銷、保險及養老等業務，如允許外資資管機構與境內金融機構合資成立理財公司；提前取消基金管理/證券公司外資股比限制等。長遠看境外之機構和資本參與內地市場仍是一個大趨勢，鑑於他們對內地市場了解不夠，香港可發揮其橋樑角色，連繫內地與國際市場，積極發掘境外機構客戶業務的機遇。

第三，粵港澳大灣區國家戰略的推進為香港國際資產管理中心建設帶來新機遇。國家公布的《粵港澳大灣區規劃綱要》明確指出，香港需要强化其國際資產管理中心及風險管理中心功能，隨着大灣區將建設成為國際科技創新中心，預料會匯聚來自全球各地的創新資源。面對境內外客戶發展「大灣區」投資項目或進行併購對資金有多元化的需求，香港資產管理機構可發掘優質項目，開發私募股權等基金，為海內外投資者提供一個可以分享中國發展紅利的跨境資產管理平台。

第四，香港政府近幾年相繼推出多項有利發展資管業務的相關監管政策，推動香港資管業務，包括引入開放式基金型公司制度，亦正在研究為私募基金建立有限合伙制度，通過提供多元化基金結構形式，為業界發展提供更大彈性，吸引更多傳統及對冲基金以香港為基地，有助香港設立更多元化的基金平台。香港亦主動擴大基金互認市場，與中國內地、英國、盧森堡、荷蘭、澳洲、馬來西亞（適用於伊斯蘭基金）、台灣地區（適用於ETF）、瑞士及法國建立與香港基金互認安排，允許合資格基金透過簡化的審核程序，在對方的市場銷售，進一步擴大香港公募基金市場潛力。

總之，香港仍有龐大市場發展機遇及利好之政策優勢，只要業界同心同力將可進一步做大香港資產管理業務，鞏固香港成為亞太區主要資產管理中心之地位，令香港繼續保持繁榮安定。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]