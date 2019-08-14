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張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金

【明報專訊】恒指昨跌543點，收報25,281點，成交金額842億元。港股繼續下跌，銀行股成重災區，匯控（0005）、恒生（0011）及中銀香港（2388）跌幅介乎2.3%至4%，連同下跌3%的友邦（1299）齊齊拖累恒指下跌。市場恐慌情緒已到達比較極端水平，筆者相信技術反彈很快會出現，同時金價亦應該會出現調整，若成真，可趁機減持股票換馬黃金。

全球恐慌情緒不斷蔓延。港澳辦的「恐怖主義苗頭」論令香港成為全球焦點，港資股續成為拋售對象。被民航局點名批評的國泰（0293），昨日成為新聞達角，內地傳媒報道有機師通知示威者機場重開，呼籲即重返機場靜坐；又有報道指一班紐約飛往香港的航班，不獲准飛越中國領空，被迫降落大阪關西機場。中資券商又大合奏唱淡，工銀國際建議強力沽售國泰，予目標價僅6元。

向中央表忠 股價止跌「良藥」

市場相信中央清算港資、英資企業的說法，國泰、九倉系都先後被點名批評，而多名高層短時間內離職的匯控亦成為疑似受害人，股價過去15個交易日跌了14天，只有一天無升跌。但民航局會見太古集團主席施銘倫後，與國泰無關的太古地產（1972）逆市上升2.34%，九倉發文全力支持止暴制亂、特首施政和警方執法，九倉置業（1997）昨日跌幅也小於大市，在44元似有初步支持。向中央表態效忠成了股價止跌的最有效方法。

技術上，恒指14天RSI跌至18.42，在過去20多年也只有5次跌至低於20，分別是1997年及1998年亞洲金融風暴、2001年科網泡沫爆破、2004年中國宏觀調控，以及2015年A股股災。就算是1997年及1998年香港遭受直接衝擊，14天RSI跌穿20後也出現短線反彈。現在設局和氛圍都很淡，但未必比以往危機時更差。除了技術走勢，不少股份估值都跌至極端低殘，例如新地（0016）預測股息率與2008年及2016年高位看齊，達到5厘。但正如筆者所言，外資視港資股為有毒資產，暫不宜沾手，只是技術上和估值上都進入極端區域，已具備短線反彈條件。

金價曾破1530美元關 進超買區

一方面是全球股市大幅下跌，另一邊是金價、債價持續大漲，前者升破1530美元關口，RSI已進入超買區。金價往往在極端時期表現出色，但短線升勢過急，反映很多本身對黃金興趣不大的場外資金，都因為持續升勢而入市。黃金的設局仍然向上，但出現整固的可能性愈來愈高。若港股反彈而金價回調，會是很好的換馬機會。當然，由於港股估值真的吸引，黃金本身波動性亦大，絕不應全面沽出港股而轉投黃金，但持有部分黃金去對冲風險，在當前亂世卻是應有之舉。

從近期走勢來看，金礦股表現遠勝金價，以過去1個月為例，招金（1818）升幅接近32%，金價則約8.5%。這個現象，反映市場認為金價是一個真正大升浪，很可能如筆者此前預期的升至1700美元甚至更高，對於產量跌、生產成本趨升的全球金礦股而言，盈利便有爆發性增長。但在短線出現如此強勁的升浪後，回吐的幅度和速度也會相當驚人，持貨者宜注意風險。

[張兆聰 還看今朝]

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