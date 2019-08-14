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經濟
2019年8月14日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
大摩：本地地產股撈底太早
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
希慎上半年商場銷售逆市升4%
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
希臘股指迎20年最大升幅
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
劉思明：個股逆市現強勢可取
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
周顯：示威1年 前線警可買樓
湯文亮：一篇被滅聲的文章
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
映日灣收8400票 今年第三多
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債
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技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
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【明報專訊】中銀下一步或試23元（圖）
恒地35元為中線關鍵支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
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貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
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希慎上半年商場銷售逆市升4%
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萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
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貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
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零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
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植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
劉思明：個股逆市現強勢可取
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
周顯：示威1年 前線警可買樓
湯文亮：一篇被滅聲的文章
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
映日灣收8400票 今年第三多
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
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