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植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈

【明報專訊】筆者有一個習慣，就是有時間的話，會嘗試研究一些不太為人熟悉之投資市場，原因純粹出於好奇。本周一晚有朋友便告知阿根廷出現「股匯債三殺」的情况。其實，當地股市（以美元計）過去數年不是大升就是大跌，所以筆者原先亦沒有太大反應；但其後研究一下時，才醒起當地正舉行總統初選，今次大跌亦正正受到相關消息影響。

事緣總統大選初選民調顯示，民主黨反對派候選人Alberto Fernández意外領先現任總統Mauricio Macri，由於投資者擔心若Macri競選連任失敗，可能意味近年經濟穩定之局面或會告終。事實上，當地經濟狀况雖然有所改善，但通脹仍十分驚人，今年7月CPI同比仍急升55.8%，失業率亦超過一成，所以貨幣持續貶值以及股市出現頗大波動亦正常不過。

涉政治股份 下半年經營或轉差

當然，生活在較為穩定的地方，實在難以想像股匯出現如此劇變的情景。不過，未來的事哪有人可以想得到？正如踏入第二季初，投資者對中港股市仍有不少盼望及憧憬，但過去兩個月的連串事件，已令大部分投資者對後市看法變得相當審慎。在外，中美貿易戰有愈演愈烈之趨勢，亦逐漸由貿易戰蔓延至科技戰以至貨幣戰；經濟狀况亦變得不明朗，多國央行已相繼出手，美國10年前債息亦已跌至1.6厘，新一輪環球衰退已隱現。在內，本地政經局勢依然嚴峻，對經濟的打擊更暫難以估計。在內憂外患下，港股下跌在所難免。筆者亦繼續維持後市悲觀看法不變。

執筆時有同事問筆者不少股份已跌至超賣水平，是否有一定值博空間？的確，以技術指標分析，部分藍籌現水平相當吸引，短期出現技術反彈並不出奇，問題在於下半年經營環境急劇惡化，部分股份更可能涉及政治因素，國泰（0293）就是一個極端例子。另外，近期恒指走勢亦有一個現象頗值得分享，就是恒指經常以接近全日低位收市，以反映大市沽壓依然沉重，除非走勢出現變化，否則仍不建議大家博反彈。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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