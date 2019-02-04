零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲

蘋果及重型機械製造商Caterpillar領漲，股價早段升逾5%，帶動道指曾急升500點。標普500指數及納指早段升約2%。零售股受惠，電子產品零售商百思買（Best Buy）早段股價升10%、Macy's和Nordstrom百貨升逾4%。沃爾瑪（Walmart）股價早段升逾2%。

零售業ETF創去年底後最大升幅

美國零售業ETF（XRT）早段升逾4%，可望創去年12月以來最大單日升幅。玩具製造商孩之寶（Hasbro）和美泰（Mattel）股價升逾4%。運動產品製造商Nike股價早段亦升2%。受中美貿易衝突緩和的消息刺激，國際油價急升逾3%。布蘭特期油重返每桶60美元以上。紐約期油升穿每桶57美元。金價輕微回落，但現貨金仍在每盎司1500美元以上徘徊。

7月核心通脹2.2% 6個月最勁

昨公布的數據顯示，美國通脹增長有所加快。7月消費物價指數（CPI）由6月按月升0.1%加快至0.3%，符合預期，按年則升1.8%，略高於預期。7月核心通脹則按年升2.2%，為6個月以來最快。通脹加快似乎無礙市場對聯儲局9月減息的預期。美國10年期與2年期國債孳息率差距在數據公布後繼續收窄，由周一的0.05厘左右，收窄至昨晚的0.035厘，孳息率曲線為2007年以來最平坦，接近倒掛的水平。市場一般視美國10年期與2年期債息率曲線倒掛為重要的衰退指標。瑞信的數據顯示，儘管孳息率曲線潛在倒掛的憂慮，但參考過去逾40年的歷史，在孳息率曲線倒掛後，股市仍會升18個月。平均在孳息率曲線倒掛後的22個月陷入經濟衰退。受英國硬脫歐等風險影響，德國8月ZEW經濟景氣指數從7月的負24.5降至負44.1，為2011年12月以來最低，反映歐洲經濟前景趨於惡化，可能增加歐洲央行在9月會議減息的概率。歐元區的政府債券孳息率昨下滑，德國10年期國債孳息率創新低。日本10年期國債孳息率亦跌至3年低位。

德國景氣指數惡化至負44.1

評級機構惠譽警告，愈來愈多政府債務陷入負收益率，顯示市場受量寬影響而扭曲，不能反映國家的經濟狀况。目前有9個國家發行10年期國債，其到期收益率為負值。近期德國30年期國債孳息率亦陷入負值，其10年期國債孳息率更達負0.6厘水平。

（綜合報道）

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