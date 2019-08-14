經濟
下一篇 上一篇

旭輝半年賣樓回款率逾95%

【明報專訊】早前傳出多間房企暫停買地，力谷銷售回籠。內房旭輝（0884）、越秀地產（0123）首7個月合約銷售額分別已達1030億元（人民幣，下同）及407.39億元，按年升30.9%及35%，已完成各自全年目標的54%及近六成。當中旭輝上半年回款率更超95%，執董兼首席財務官楊欣指，是驚喜但不是意外，去年底回款率已達88%，主要因公司經營指標要求較高，視「無回款的銷售是耍流氓」，不會向員工派發獎金。

旭輝越秀首7月銷售升逾三成

問到近期同行暫停買地，今年首7個月旭輝已取得權益地價324億元的地皮，新增貨值1370億元。主席林中（圖）表示，未來會以銷定產、降低庫存，提高銷售加快回款，在量入為出的策略下，投資力度會控制在權益回款50%以內，料八、九月亦會放緩拿地。截至六月底旭輝土儲按年增15.8%至4680萬平方米。

越秀地產亦在上半年新增14幅地皮，令年內土儲增加10.9%至2152萬平方米，更首入深圳、成都、鄭州等重點城市。董事長林昭遠指，上半年官湖站大型項目經發行股份形式收購，不計入買地預算內。而今年拿地預期已由原來159億元提升至約179億元，上半年已支付相關款項約110億元，故下半年仍有拿地空間。

集團早前已披露，與越秀集團訂立兩份期權契約，落實取得蘿崗、陳頭崗兩個新地鐵地產項目51%權益，並有意於2019年第四季度行使該兩份期權及完成收購事項。旭輝上半年核心純利增加17.3%至28.7億元，中期息每股增42.9%至0.0893元；越秀上半年核心純利則升63.2%至18.3億元，中期息每股增26.2%至0.053港元。

相關字詞﹕土地儲備 越秀地產 旭輝 內房 回款率

上 / 下一篇新聞

匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
大摩：本地地產股撈底太早
大摩：本地地產股撈底太早
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
希慎上半年商場銷售逆市升4%
希慎上半年商場銷售逆市升4%
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
希臘股指迎20年最大升幅
希臘股指迎20年最大升幅
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
劉思明：個股逆市現強勢可取
劉思明：個股逆市現強勢可取
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
周顯：示威1年 前線警可買樓
周顯：示威1年 前線警可買樓
湯文亮：一篇被滅聲的文章
湯文亮：一篇被滅聲的文章
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
映日灣收8400票 今年第三多
映日灣收8400票 今年第三多
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債