旭輝半年賣樓回款率逾95%

旭輝越秀首7月銷售升逾三成

問到近期同行暫停買地，今年首7個月旭輝已取得權益地價324億元的地皮，新增貨值1370億元。主席林中（圖）表示，未來會以銷定產、降低庫存，提高銷售加快回款，在量入為出的策略下，投資力度會控制在權益回款50%以內，料八、九月亦會放緩拿地。截至六月底旭輝土儲按年增15.8%至4680萬平方米。

越秀地產亦在上半年新增14幅地皮，令年內土儲增加10.9%至2152萬平方米，更首入深圳、成都、鄭州等重點城市。董事長林昭遠指，上半年官湖站大型項目經發行股份形式收購，不計入買地預算內。而今年拿地預期已由原來159億元提升至約179億元，上半年已支付相關款項約110億元，故下半年仍有拿地空間。

集團早前已披露，與越秀集團訂立兩份期權契約，落實取得蘿崗、陳頭崗兩個新地鐵地產項目51%權益，並有意於2019年第四季度行使該兩份期權及完成收購事項。旭輝上半年核心純利增加17.3%至28.7億元，中期息每股增42.9%至0.0893元；越秀上半年核心純利則升63.2%至18.3億元，中期息每股增26.2%至0.053港元。