貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%

集團首席執行官兼執行董事李文斌指出，受中美貿易戰影響，客戶對包裝紙需求下跌約25%，導致公司盈利同步下降。他指出，包裝紙業需求大幅下降，導致現時行業競爭相當激烈，預計下半年市場供過於求情况將會延續，看不到會出現大變化。

業績報告指出，自去年8月美國對中國加徵25%關稅，高關稅使原材料供應緊張，令集團供給受限。但李文斌指不擔心供應方面問題，因集團已於東南亞國家加大產能，相信未來造紙原材料充足，最大顧慮依然為行業整體需求下降。理文造紙昨日收報4.01元，跌1.47%。

理文化工純利跌26%

同系理文化工（0746）昨日公布中期業績，上半年純利錄得4.01億元，按年少賺26.4%，營業額按年下降12%至17.19億元。集團每股基本盈利48.6仙，派中期息每股18仙。集團指，上半年環球經濟局勢不明朗，令化工產品需求變得波動，政府對化工行業實施新安全標準，亦令當期生產成本上升。理文化工昨日收報3.92元，升0.51%。