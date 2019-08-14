經濟
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關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低

【明報專訊】美國貿易代表處昨晚發出聲明，宣布原定將於9月1日加徵10%關稅的中國進口貨品，延遲至12月15日起徵收，貨品包括手提電話、玩具、服裝和鞋類等，而醫療、安全等貨品則不會徵收關稅。近月緊張的中美貿易氣氛突然緩和，離岸人民幣即時由7.1水平飈升逾千點子（1元等於1萬點子），一度重回7算以上，高見6.9908。截至晚上10時45分，離岸人民幣報7.0122，上升893點子。

明報記者 歐陽偉昉

美國8月初宣布再加徵關稅數日後，人民幣跌穿7算，昨日人民銀行公布中間價報7.0326，下跌115點子，再創逾11年新低。不過人行續以逆周期因子維穩，據路透計算因子影響中間價上升206點。在岸人民幣早上低開約百點後，全日穩定在7.06以上，至晚上美國貿易代表處公布暫緩部分貨品關稅轉跌為升，截至晚上10時45分，報7.0435，升143點子。

人行副行長、外管局局長潘功勝日前表示，中國不會作出競爭性貶值，以匯率應對貿易爭端。他指中國經濟為人民幣提供堅實基礎，判斷不會無序貶值，經歷短暫震盪後將回歸基本面。

潘功勝：震盪後將回歸基本面

追蹤兌一籃子貨幣匯率的CFETS指數上周跌穿了2015年起計算指數以來的新低後，昨日繼續下跌，據彭博計算指數連跌七日，報91.68點。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，人行對人民幣管理更波動，貿易戰拖累中國外貿，對人民幣需求減少令匯率走勢。不過CFETS指數沒有大跌，因為貿易戰惡化令商品貨幣和新興貨幣貶值，主要央行近期亦寬鬆貨幣幫助經濟，所以人民幣兌一籃子貨幣的跌幅，應會比美元小。

7月實際使用外資81億美元升4%

此外，中國商務部公布外國在華投資數據，7月份實際使用外資為80.7億美元，按年增長4.1%，年初至今增長率均未超過5%。以人民幣計算則為548.2億元，按年增長8.7%。今年首7個月，累計實際使用外資788億美元，按年增長3.6%，以人民幣計算為5331.4億元，按年增長7.3%。

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