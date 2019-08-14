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萬洲半年少賺17% 續有加價壓力

【明報專訊】豬肉股萬洲國際（0288）公布上半年業績，純利按年跌16.9%至4.63億美元，調整生物公允價值後，純利則升10.7%至5.69億美元。豬肉於期內的價格按年升16.1%至每公斤14.3元人民幣，萬洲旗下的雙匯發展總裁馬相傑指出，現時豬肉價格已升至22元人民幣創新高，預計下半年生豬及豬肉價格會繼續上升，品牌上半年已三度調整價格，以應付成本上升，暫時未有產品調價計劃，如果原材料價格繼續上升，不排除會在第四季再次加價。

馬相傑：養豬業處低谷 不排除收購

馬相傑解釋，由於4至5月的成本大幅上升，令集團上半年經營利潤下跌，不過期內已推出多個措施，例如調整產品結構等，成效可在下半年持續反映。他又指，內地爆發非洲豬瘟，養豬以及屠宰行業正處於低谷，帶來很好的併購機會，不排除收購相關公司，不過未有明確收購目標。

美國業務方面，史密斯菲爾德食品公司首席財務官Glenn T. Nunziata指出，中美貿易戰影響公司出口豬肉至中國，不過會因應中美豬價差異影響出口規模，過去數月就有「戲劇性（dramatic）」增長，公司同時會發掘更多豬肉出口市場。公司於美國推出8款植物性蛋白產品，料於9月起發售，他預計首1至2年產品收入佔比並不明顯，不過產品有很大潛力，暫未有計劃於內地出售。

集團常務副總裁兼首席財務官郭麗軍表示，未來會以符合中國政策為原則，「利潤少的就會少做」，以及拓展全球採購資源，包括在歐洲、南美等地進口豬肉。

相關字詞﹕非洲豬瘟 馬相傑 萬洲國際 雙匯 豬肉價格 豬肉 中美貿易戰

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