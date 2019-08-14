經濟
下一篇 上一篇

舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升

【明報專訊】藍籌股舜宇光學（2382）昨公布中期業績，期內股東應佔溢利按年上升21.3%至14.3億元（人民幣，下同），收入按年大升三成至155.7億元。毛利按年升23.4%至28.6億元，毛利率較去年同期跌1個百分點至18.4%。集團指出，雖然中美貿易局勢反覆，消費類電子市場疲軟，但內地幾大智能手機品牌已佔據市場，相信未來對手機攝像頭規格將繼續提升，集團憑技術優勢可繼續受益。舜宇光學昨收報86.4港元，升0.47%。

未見受華為牽連 增長仍穩健

此前華為受美國制裁，市傳舜宇作為其供應商之一或受拖累，但舜宇中期業績顯示增長穩健。集團三大主要業務中，包括手機鏡頭及車載鏡頭產品的光學零件收入按年上升42.1%至11.2億元，包括手機攝像模組產品在內的光電產品收入亦按年上升27.1%至24.9億元。惟光學儀器方面，收入按年跌8.6%至1.21億元，集團指是市場需求疲弱所致。期內集團每股基本盈利1.3079元，不派中期息。

內地不斷加速5G發展，繼此前5G商用牌照發放後，近期各大電訊營運商又「加料」指將大量興建5G基站。舜宇報告指，5G技術將推動3D感應的發展，屆時智能手機品牌對ToF景深鏡頭的需求將十分強烈，料集團未來可借領先技術受惠。所謂ToF，即是可通過3D鏡頭測距，最終達到面部識別的技術，現時索尼及三星均已有手機採用，傳蘋果亦有意採納。舜宇報告續指，集團將優化ToF技術，料未來可應用於人臉支付、智能零售等多個領域。

金蝶中期倒退 雲服務經營虧損擴84%

軟件股金蝶國際（0268）昨亦公布中期業績，股東應佔盈利按年大幅下降35.4%至1.1億元，收入按年上升16.1%至14.9億元。集團中期每股基本盈利0.034元，按年跌近四成。集團此前大力投資雲產品開發，因此年內研究及開發成本上升，惟雲服務業務期內經營虧損擴大84.1%至1.25億元。管理層指，依然相信對雲市場的投資將有利於集團戰略發展。金蝶昨收報7.05港元，跌4.6%。

相關字詞﹕金蝶國際 華為 手機鏡頭 手機 舜宇光學 藍籌股

上 / 下一篇新聞

匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
分析：紓息差壓力 預期未來難再加P
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
美推遲關稅 夜期大高水逾300點
大摩：本地地產股撈底太早
大摩：本地地產股撈底太早
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日
希慎上半年商場銷售逆市升4%
希慎上半年商場銷售逆市升4%
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
萬洲半年少賺17% 續有加價壓力
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
關稅延遲 離岸人幣彈上6.9 昨天兌一籃子貨幣曾見新低
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
貿戰打擊 理文造紙中期少賺44%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
旭輝半年賣樓回款率逾95%
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
零售股領升 美股早段飈500點 毋須年底旺季前加稅 百思買Macy's沃爾瑪齊漲
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
星預測今年無增長 料10月放寬幣策
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
竊商業機密侵專利 歐萊雅須賠逾7億
希臘股指迎20年最大升幅
希臘股指迎20年最大升幅
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
張兆聰：若大巿反彈 減持股票吸黃金
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
植耀輝：大市沽壓重 轉勢前勿撈
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
技術取勝：銀娛下跌動力仍強勁
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
匯控大地震 平保澄清唔關佢事
劉思明：個股逆市現強勢可取
劉思明：個股逆市現強勢可取
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
沈華：香港資產管理業務發展仍明朗
周顯：示威1年 前線警可買樓
周顯：示威1年 前線警可買樓
湯文亮：一篇被滅聲的文章
湯文亮：一篇被滅聲的文章
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
陳德豪：港股未來兩年不樂觀
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
社會氣氛差 3豪宅按兵不動 長實：現時銷售存難度 延推波老道項目
映日灣收8400票 今年第三多
映日灣收8400票 今年第三多
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
海璇開放式1080萬放售 或損手13%
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
雲滙交易條款欠清晰 新地被罰款5萬
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
灣仔地舖400萬沽 業主蝕56%
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債
聯博：內企外債少 不憂人幣跌 違約率升但受控 續看好中國主權債