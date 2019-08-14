舜宇收入大增三成 料貿戰下需求續升

未見受華為牽連 增長仍穩健

此前華為受美國制裁，市傳舜宇作為其供應商之一或受拖累，但舜宇中期業績顯示增長穩健。集團三大主要業務中，包括手機鏡頭及車載鏡頭產品的光學零件收入按年上升42.1%至11.2億元，包括手機攝像模組產品在內的光電產品收入亦按年上升27.1%至24.9億元。惟光學儀器方面，收入按年跌8.6%至1.21億元，集團指是市場需求疲弱所致。期內集團每股基本盈利1.3079元，不派中期息。

內地不斷加速5G發展，繼此前5G商用牌照發放後，近期各大電訊營運商又「加料」指將大量興建5G基站。舜宇報告指，5G技術將推動3D感應的發展，屆時智能手機品牌對ToF景深鏡頭的需求將十分強烈，料集團未來可借領先技術受惠。所謂ToF，即是可通過3D鏡頭測距，最終達到面部識別的技術，現時索尼及三星均已有手機採用，傳蘋果亦有意採納。舜宇報告續指，集團將優化ToF技術，料未來可應用於人臉支付、智能零售等多個領域。

金蝶中期倒退 雲服務經營虧損擴84%

軟件股金蝶國際（0268）昨亦公布中期業績，股東應佔盈利按年大幅下降35.4%至1.1億元，收入按年上升16.1%至14.9億元。集團中期每股基本盈利0.034元，按年跌近四成。集團此前大力投資雲產品開發，因此年內研究及開發成本上升，惟雲服務業務期內經營虧損擴大84.1%至1.25億元。管理層指，依然相信對雲市場的投資將有利於集團戰略發展。金蝶昨收報7.05港元，跌4.6%。