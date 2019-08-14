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希慎上半年商場銷售逆市升4%

【明報專訊】希慎興業（0014）公布上半年業績，核心盈利按年升8.9%至13.94億元，旗下商舖租戶上半年銷售額按年升約4%，跑贏香港整體零售銷售額下跌2.6%的表現，主席利蘊蓮昨日指出，示威活動對集團一定有影響，旅客人數有所減少，租戶傾談新租約亦會小心翼翼「睇睇先」，不過香港並非首次出現風波，重要的是大家有安全環境經營生意，冀可共渡時艱。

利蘊蓮：市况波動影響零售

利蘊蓮續稱，市况波動對零售業務影響更早浮現，珠寶鐘表等商舖表現較遜色，餐飲則相對理想，寫字樓業務較商舖穩定，因不少租戶是國際大型機構，影響輕微。她預期，下半年會有更多不明朗因素，包括全球經濟放緩、中美貿易磨擦、本土社會活動持續，繼續影響投資需求和旅遊業。集團首席財務總監賀樹人透露，初步估計7月銷售額按年將下跌逾一成（early teens），希望下半年仍可跑贏大市，強調希慎主要作長線收租生意，會關心租戶的經營狀况。

賀樹人指出，首季商戶銷售額按年升5%，次季則放緩至升3%，商舖業務組合上半年營業額為10.01億元，有4900萬元是商舖收入分成，比例約5%，反映希慎不太受商舖營業額影響。他續稱，明年約有20%至25%的租戶需要續租，未見有減租要求，作為業主會貫徹過去的宗旨，在不同經濟周期與租戶商討租金，營商環境可令租戶做到生意，「希慎亦有得益」。

過去的示威活動大多由銅鑼灣出發，被問到會否容許警方進入旗下商場，集團首席營運總監呂幹威表示，現時的遊行示威十分和平，商場亦做好管理工作，包括為員工提供指引及培訓，警方日前發出清晰介紹，在甚麼情况下容許他們進入私人地方，如他們有法理依據會尊重，目前未有警方要求進入商場。

相關字詞﹕呂幹威 賀樹人 利蘊蓮 希慎興業 續租 遊行示威 銅鑼灣 零售銷售 旅遊業 商場

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