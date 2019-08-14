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澳門各大賭場新項目 跨越賭牌到期日

【明報專訊】澳門各大賭牌牌主及相關企業，經過過去近20年建設期後，正部署新項目發展。當中坐擁大量土地的銀河娛樂（0027），正興建澳門銀河三期、四期。銀娛副主席呂耀東表示，銀河三期首部分，預期於2021年初投入使用，四期於2022年完工交付使用。另包括永利澳門（1128）等，亦準備在永利皇宮籌建水晶蓮宮新項目，年期跨越2022年6月賭牌到期時。各大賭牌公司，在新特首及政府上任前加碼投資，盡顯對澳門的重本承諾。

除銀娛澳門銀河三期、四期投資需逾500億元，並要在2022年才有望全面完工，其他博彩營運商如永利澳門水晶蓮宮、新濠博亞新濠影匯二期，甚至仍在籌劃興建階段的勵駿創建（1680）旗下勵駿酒店，如無意外，完工年期均跨越2022年賭牌到期日。這無疑為各大營運商重新取得賭牌，增加籌碼。

呂耀東昨日表示，集團投資銀河三期首部分，預計會如期明年底竣工，爭取在2021年初投入使用；第四期依時間表於2022年完工交付使用。不過，項目名字是否如外間所傳定為銀河金峰，他則謂無可奉告，目前仍在討論中，過一些時間作正式公布。至於銀河第三期、四期設有可容納1.6萬人綜藝場館同時，目前百老匯內可容納3000名觀眾的場館會否重新規劃，他認為因為場館質素不同，並無抵觸。

相關字詞﹕水晶蓮宮 永利澳門 呂耀東 銀河娛樂

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