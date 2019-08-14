經濟
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貴賓廳受壓 銀娛中期少賺7% 每股派特別息0.46元跌8%

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日中午公布6月底止第二季度及中期業績，期內雖然中場業績表現穩健，但是期內因為受到貴賓廳業務受壓，因此上半年度的經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）及股東應佔溢利分別按年跌3.82%及7.31%，只有83.15億元及66.79億元。每股派特別息0.46元，按年跌8%。

明報記者 陳偉燊

銀娛又稱，第二季度經調整EBITDA為43.32億元，按年增長0.14%。瑞銀發表報告指，銀娛的第二季度業績及中期業績符合預期，並認為受到貴賓博彩的贏率較高，見4.1%，以及建材業務表現向好帶動。瑞信則指，銀娛的第二季度業績表現，較該行預期EBITDA只有40.4億元為高，每股派特別息0.46元，派息率30%，亦與預期一致，並維持表現「優於大市」評級。雖然銀娛在發出業績後，獲大行護航，但是其股價仍然跟隨大市下跌，並成為跌幅最大的大藍籌，每股收報44.3元，跌幅多達5.84%。

呂耀東：無意提供回佣吸客

集團副主席呂耀東稱已收到博監局指示，中介人不能在澳門從事澳門以外的博彩中介生意，銀娛會與博監局合作。他又說，貴賓廳博彩生意受中美貿易關係緊張、人民幣下跌及區內其他賭場競爭影響，可幸澳門整體博彩收入保持平穩。銀娛會透過做好品牌、規模及服務，加強競爭，無意提供回佣吸客。集團早年回應政府發展多些中場、多元發展及提升更多體驗。財務總監戴力弘則說，早前貴賓廳集團太陽城被內地媒體質疑，觸發賭資外流，對貴賓廳行業收緊後，不排除部分海外貴賓博彩收益回流，然而目前尚未有具體數據清楚顯示有關情况。

港機場停飛 暫未見影響生意

在香港發生連串衝突後，呂耀東說他們會保持中立，做好生意，另因為公司的員工主要在澳門，不見得有當地同事參與香港的示威衝突。不過，他指出，自從香港發生連串衝突示威後，港客有減少訪澳，但是因內地客訪澳仍增加，因此對銀娛的澳門業務暫時未有影響。另由於外客訪澳佔比較小，香港機場停飛，暫時未見影響銀娛的生意，但他希望交通基建不受影響，他更說：「始終大家仍要搵食、生存。」集團主席呂志和則說，面對香港發生的爭拗，期望早日回復和諧共享，大家能夠「坐低好好傾吓，令香港咁亂，大家唔想」。

相關字詞﹕呂志和 呂耀東 銀河娛樂

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