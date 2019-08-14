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拆局：外媒：拖累美股下挫 港示威或成黑天鵝

【明報專訊】周一及周二香港機場癱瘓，直至美國昨晚宣布取消部分加徵關稅前，都是國際財經媒體包括彭博、路透社及美國CNBC等的頭條。美國CNBC更是首次以香港示威活動作為美股下挫的原因，並引述分析指，香港事件有可能成為全球金融市場的「黑天鵝」。

關注北京處理手法

隔晚道指初段跌400點，CNBC主持人Jim Crame節目中指出，相比中美貿易戰，香港示威活動對全球市場有更重要影響，他更關注香港示威，因為北京如何處理事件，對全球投資市場有重大啟示，「如果天安門事件出現在香港，會撼動全球市場」。他相信中國當局亦擔心香港問題多於貿戰，香港這個亞洲主要金融中心一旦關閉，可能讓全球陷入經濟衰退。對於示威者，Jim Crame相信「他們不是在玩火，他們要的就是火」。

CNBC再引述對冲基金Neuberger Berman董事總經理Steve Eisman稱，香港的示威活動有機會演變成為全球的「黑天鵝」，若事態進一步升級，會危及中美貿易協議，以及損害環球經濟。

香港示威活動持續，機場運作亦連續兩天受影響，昨日港股延續外圍跌勢，歐洲股市初段亦跟隨下跌，彭博、《華爾街日報》及《金融時報》亦在昨午以香港示威活動為頭條，形容是影響環球股市的因素之一，直至晚上才被貿易戰消息取代。

相關字詞﹕貿易戰 黑天鵝 示威活動

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