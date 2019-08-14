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大摩：本地地產股撈底太早

【明報專訊】「摩笛」再次奏起，摩根士丹利發表報告，指部分投資者在遭受重創的本地地產股中「尋寶」，原因是股息收益率已創歷史新高，高見4.5厘，惟該行認為，今年下半年樓價及零售銷售仍有風險，現時撈底言之尚早，建議短期避開相關股份，並偏好與中港寫字樓相關的股份。

報告指，本地地產股估值具吸引力，較其資產淨值折讓約五成，股息率4.5厘，但CCL指數及零售銷售增長已見下行壓力。

較看好中港寫字樓相關股

該行現時依次偏好辦公室、零售及住宅，認為零售預期及氣氛相對低迷，而CCL指數仍處於歷史最高水平，考慮到辦公室空缺率低，現時亦未見有本港大企業大規模外流，故看好寫字樓前景。

太地新地恒隆 勝希慎恒地九置

該行看好太古地產（1972）、新地（0016）及恒隆（0101），勝過希慎（0014）、恒地（0012）及九龍倉置業（1997）。

昨日多間地產商譴責暴力惡化後，股價繼續下跌，太古地產升2.35%、新地跌1.81%、恒隆跌1.55%。而九龍倉置業、希慎及恒地分別跌3.39%、2.81%及0.78%。

該行提到，今年6月本地零售按年跌6.7%，預計第三季會繼續惡化，雖然今年末季或會改善，原因是去年基數較低，而且宏觀不確定性減弱，但人民幣貶值及全球貿易緊張局勢將拖累消費情緒和旅遊消費，偏好內地零售業地產股及民生類的置富產業信託（0778）、領展（0823）。

相關字詞﹕本地地產股 辦公室 大摩 旅遊 領展 恒地 新地

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