美推遲關稅 夜期大高水逾300點

近來因社會運動而被推上風口浪尖的國泰（0293）再跌2.55%，報9.55元，沽空股數增至970萬股（見圖1）。至昨晚美國突然宣布部分中國貨品獲暫緩開徵10%關稅，由原定下月1日推遲至12月15日，令恒指夜期大幅反彈，至晚上11時半報25,615點，高水334點。

昨日間跌逾500點 逾7個月低

昨天日間港股傷亡枕藉，友邦保險（1299），跌2.97%，報73.4元，拖累恒指81點，成跌市元兇；匯豐控股（0005）跌2.29%，報57.70元，拖累恒指57點。舜宇（2382）升0.47%，是唯一上揚的藍籌。

舜宇漲0.47% 唯一藍籌逆市升

第一上海首席策略師葉尚志認為，港股仍為尋底格局，一向防禦性強的公用股、房託沽壓明顯，近期股市拋售力度明顯，他提到，現時港股正技術性超賣，可留意中美雙方會否釋出好消息，建議投資者可謹慎吸納優質股，例如醫藥股、5G股及內需消費股。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，港股出現內憂外患，中美貿易戰升級至金融戰，而本地問題仍難以解決，無法預計港股何時觸底。事實上，自7月21日「元朗站白衣衫襲擊事件」後，MSCI香港指數明顯跑輸恒指（見圖2）。

近日香港機場出現社會運動，刺激A股上市的深圳機場及白雲機場股價分別漲10.02%及4.48%。投資者沽空身陷風波的國泰，沽空股數達970萬股，涉9128.5萬元，佔成交金額約47%。

中資的工銀國際加入唱淡國泰，將評級下調至「強烈沽售（Strong Sell）」，目標價6元，較昨日收市價低37%。該行指，中國民航局對國泰發出安全警報，管理層對相關危機管理不善，將對公司造成不可逆轉的損害，又稱國泰收購香港快運，加上過度依賴香港作為樞紐，會進一步威脅其盈利能力。

工銀籲「強烈沽售」 國泰看6元

不過麥格理維持國泰「跑贏大市（Outperform）」及12.5元目標價。該行稱，如果社會動盪持續，下半年國泰或損失一成乘客。該行估計，下半年國泰收入按年下降一成，但集團仍可收支平衡，而該行此前的預測下半年會錄得22億元淨利潤。