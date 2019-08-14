分析：紓息差壓力 預期未來難再加P

【明報專訊】匯豐近月積極調升按息封頂水平，又削減現金回贈優惠，從資金成本角度看，是因為港元拆息持續高企，而該行近月又多次調升存款利率所致。而從貸款利率的角度看，香港銀行在去年僅僅加了一次最優惠利率（P），此後便無以為繼。有消息指匯豐有見美國聯儲局重回減息之路，下半年加P機會渺茫，因此透過調整優惠及調升封頂利率，以增加按揭業務的利潤。
聯儲局早前宣布減息0.25厘，是2008年以來首次減息，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，預計香港的資金亦會慢慢由緊張變為充裕，預計銀行不會再加P，轉而加封頂息率以紓緩息差的壓力。
存款息多次上調 港元拆息高企
近日的一個月Hibor（香港銀行同業拆息）仍高企，上周曾高見2.5厘，昨日為1.81厘，仍明顯高於年初水平。
但李若凡指出，昨日隔夜拆息已低見0.48厘，一周拆息亦不足一厘，反映實際資金已變得寬鬆，至於一個月或以上的拆息仍然高企，是基於市場對資金面的預期，憂慮會有資金外流，或為大型新股作準備，所以預先囤積資金。
港匯昨低見7.847水平
港匯在上周一人民幣「破7」當天曾跌至7.8487，昨日亦低見7.847水平，李若凡表示，人民幣轉弱對港匯帶來壓力，而短期拆息與美息差距仍然大，因此有少量套息交易。但她認為除非資金大幅外流，否則港匯不會觸碰7.85。