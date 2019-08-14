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匯豐全面調高封頂按息削回贈 涵蓋所有按揭 稱趁淡市調整確保市場健康

【明報專訊】匯豐再度調整按揭策略，市場消息透露，該行昨日把削減回贈及調升封頂利率的做法，由原先只限轉按及細額二手貸款，擴展至全部新做一手、二手及轉按貸款，封頂息率一律加至2.475厘，現金回贈削至1%至1.5%。匯豐在7月份失落現樓按揭一哥寶座後，繼續加按息、削回贈，但該行重申，按揭仍是匯豐香港零售業務的核心之一。

明報記者 廖毅然

封頂水平全部加至2.475厘

匯豐早在6月初已逐漸調整按揭策略，初期針對轉按部分，但亦有部分細額二手按揭受影響。至昨日，市場再傳出匯豐加按息，新做一手、二手及轉按的封頂水平，全部調升至P減2.65厘，即實際封頂水平全部加至2.475厘，加幅為0.1厘。另外，1000萬元貸款額以下的現金回贈，再削50點子至只有1%。

匯豐發言人承認有調整按揭息率。發言人表示，作為主要的市場參與者，匯豐致力確保本港的按揭市場能夠健康發展，因此會因應市場情况定期檢視按揭息率，如有需要，會作出適當調整。近日，經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、銀行的競爭力及市場價格，匯豐決定調整按揭息率。但發言人重申，按揭是匯豐香港零售業務的核心之一，重申該行一向有定期檢視按揭息以確保業務可持續發展。

率先調整 望起帶頭作用

據了解，該行近月頻頻加按息、減回贈，主要原因是眼見按揭業務利潤微薄，想率先調整，從而起帶頭作用，讓行業健康發展。至於選擇這個時機出手，一來因為上半年業績亮麗，下半年「跑數」壓力不大，二來亦看淡樓市走勢，預計交投會放緩，在此情况下出手，對業務影響可降至最小。

上一次匯豐出手後一至兩周，其他主要銀行都陸續跟隨。而此前只跟加封頂息率，沒有調整現金回贈的東亞銀行（0023），昨日亦宣布轉按及加按的現金回贈將由2.05%降至1.5%，不過，東亞其他按揭的現金回贈維持2.05%，貸款額300萬元或以上的封頂息率仍為2.375厘。

7月份現樓按揭排名超越匯豐的中銀香港（2388）則強調，會密切留意市場發展，不時重檢按揭服務條件。恒生銀行（0011）指，按揭息率及現金回贈水平，會視乎市場情况、客戶還款能力及貸款金額等因素而定。而渣打僅表示會密切留意市場情况。

中銀：不時重檢按揭服務條件

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，近年銀行積極爭取按揭生意，優惠愈來愈多，因而令邊際利潤極微。這次的優惠變動，令銀行之間優惠的差異增大，中小型銀行的按揭計劃或更具吸引力，相信會令按揭市佔率的排位改變。

相關字詞﹕按息 現金回贈 封頂息率 轉按 按揭 匯豐

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