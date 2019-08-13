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湯文亮：國泰員工 唔夠「吉士」

【明報專訊】在上星期五，國家民航局以安全為理由，要求在飛越中國領空的國泰航機提供機組人員名單，不合格的機組人員不得在航班上工作，當時有任職機師的立法局議員話國家民航局未審先判；原來，未審先判的是國泰航空，早已將涉及參與西環動亂的機師停飛，不過就沒有對外公布。與此同時，國泰還將兩個泄露警察足球隊航班資料的地勤人員解僱，當大家以為國泰員工一定會圍堵CEO辦公室，但結果什麼事也沒有發生。

有人認為國泰員工冇「吉士」，在民陣號召8.15罷工，國泰隨隨便便有3000人參與，有百多班航班要取消，今日切身之痛，竟然沒有員工組織罷工來爭取最基本的權益，而且還對乘客彬彬有禮，多謝他們支持。有老友問我點解，我話在國泰工作的無論是機師抑或是空中服務員，他們都是成年人，有家庭負擔，冇咗份工，一時之間會很徬徨，罷工示威的事可免則免，以前已經做咗就沒有辦法，以後當然要醒醒定定。唔似得班浸大學生，為了學生會會長被捕的事圍堵錢校長，或者，這就是少年不知愁滋味。不過，浸大學生這樣做，就突顯國泰員工唔夠「吉士」。

機師停飛解僱地勤 未見罷工爭權益

國泰CEO發給員工的公開信之中，有提及不要網絡欺凌，有很多人不明白。我記得在國泰機師被捕當日，我發表了一篇文章，認為如果屬實，國泰應該立刻停止那個被捕機師的職務，這樣做不涉及政治，而是為了乘客安全。結果，文章一出，我被轟到頭痛，他們認為那位機師即使被捕，但未判罪仍然是清白的，他應該可以照飛，我頂唔住唯有刪了那篇文章，這就是網絡欺凌。他們雖然將我滅聲，但事實勝於被滅聲，國泰CEO一定知道那些事，所以才說不能夠網絡欺凌。

老實說，當日如果不是被轟到滅聲，國泰只要將那個機師停飛，就算那兩個將警察足球隊回程時間表泄露的地勤人員，只要內部警告就可以，實在毋須立刻解僱。現在，網絡欺凌成功，事情就搞大了，國家民航局出聲，唔知道有幾多國泰機師及空姐空少被炒，所以，國泰CEO才慎重叫員工唔好網絡欺凌。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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