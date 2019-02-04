騰訊明公布業績料難驚喜 分析：最高見350元水平 只宜小注

內地去年曾停止審批遊戲版號近9個月，導致騰訊業務備受打擊。因此，今次業績另一焦點為騰訊5月新推出的手遊、「食雞」類遊戲《和平精英》，據研究公司SensorTower Research數字，其上架首5日的收入為《絕地求生》iOS版同期5.6倍。有不少大行都估計該遊戲會成公司下半年增長動力，並估計收入將於未來數季入帳。

綜合券商預測次季純利升16%

在27家大行或劵商報告中，以里昂看法「最牛」目標價看480元，最淡為中金只給予370元，並只有其給予中性評級。整合13家券商預測，以非通用會計準則計和取出中位數，料騰訊第二季純利升16%，達到228億元人民幣。回顧公司第一季業績，非通用會計準則計盈利上升14%，達到209.3億元人民幣，但主力智能手機遊戲收入錄2%按年跌幅，要留意在次季有否改善。

帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治估計，騰訊第二季業績都是較正面，但指早前股價升上370元水平已屬於偷步炒上，並指目前港股受一系列大環境因素影響，大市氣氛保守，又面對香港社會動盪及中美貿易戰，還有預料香港經濟第三季都難見改善，旅客數量亦已大減，在此情境下任何企業都難以獨善其身。他相信績後對騰訊股價刺激有限，最多也是帶動5%至8%升幅，升至約350元水平，難見爆發上升；但同時指股價昨處於340元水平，反映市場也估計業績不會太差。

郭思治：業績好料帶升5%至8%

郭思治續稱，縱使新手遊《和平精英》收入於未來數季入帳，或對下半年股價帶來支持，但始終在大氣候欠佳下，料其股價表現最多都是優於大市。他建議投資者，如果只是小注或作中線部署沒有大問題，可再等市况稍見明朗時作配置。惟他補充，早前騰訊股價也是最多回落至316至320元，相信最終也不會大跌或跌穿300元大關。

比較內地三大科網龍頭，近期業績和股價表現都以阿里巴巴較佳（見圖），而較落後的百度，暫仍然無力扭轉劣勢。百度首季業績更轉盈為虧，為在美國上市14年來首次見紅，錄得虧損3.27億元人民幣，遜於市場預期。公司近年亦醜聞不斷，年初被踢爆偏袒旗下品牌產品，去年11月又被北京市通信管理局判以2萬元人民幣罰款和警告，並列電訊業務經營不良名單。至於阿里巴巴成績表仍然標青，第四季盈利按年升42%至201億元人民幣，去年全年計多賺37%，主要受中國商業零售業務增長強勁、收購餓了麼業務、還有阿里雲收入增長強所帶動。

以股價表現計，百度也是BAT中最差，今年共累挫38%，近一個月更下跌了15%。阿里則表現最強勢，今年升了16%，表現更勝美國科網龍頭FANNG指數。至於騰訊作為恒指重磅股，今年走勢也與大市同步相近，但計期內回報仍然跑贏大市，約有9%升幅。除了騰訊外，京東和阿里巴巴亦會在本周公布業績。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]