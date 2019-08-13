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周顯 投資二三事

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周顯：明年底才是買樓好時機

【明報專訊】在可見的未來，房屋的興建量和供應量都會減少，這是利好消息，但是，經濟不景，這卻是利淡消息……在投資世界，永遠是利好消息和利淡消息同時存在，如果要精確計算出那一頭的數字大些，就要把這些大量數據統統加減起來，這顯然是人力做不到的事。

分析樓市的人，往往只看到一方面的數據，就妄下斷語，卻不知由於影響的因素有很多方面，如果只計一面，往往就錯了。

當然，我也常常有計錯數的時候，但我是很明白錯在何方，皆因我的理論基礎雖然好，但是採集數據的能力有限，而在預測未來樓價走勢，精算才是最重要的。

短期看資金流 長期看基礎因素

以姚松炎的理論為例子，他所講的，資金流向是影響樓價的最重要因素，這是錯不了的事實。可是，這個人實在太笨，理論基礎實在太差，只懂用死數據建立架構，實際上樓價和所有的資產價格一樣，短期升跌是由資金流向決定，但是長期的升跌，就要看基本因素，即是長期的供求關係。

這好比炒股票，短期的升跌，是資金流向，但長期而言，就要看市盈率、資產值等等基本因素了。

說回樓價，如果短期經濟不好，長期供應短缺，那就很明顯，短期樓價會下跌，但當市場已經「習慣」了衰退之後，樓價便會回升。所以我認為，明年底左右，才是入市買樓的時機。

[周顯 投資二三事]

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