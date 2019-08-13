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劉思明：港股牛皮 汽車服務股成亮點

【明報專訊】港股昨天表現牛皮，資金入市意欲低迷，少數科網股、汽車服務股成亮點。恒指低開69點後反彈，曾倒升129點、高見26,069點掉頭向下，以全日低位收市，收報25,824點，跌114點或0.44%；國指升4點。大市成交588億元，低於60天平均逾兩成半，交投淡靜。

據《明報》港股數據庫，升跌比率44比56，升逾3%佔上升股份半成多，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為45比55，大市好壞參半，買賣動力皆弱，表現牛皮。

大市好壞參半 買賣動力皆弱

本報數據庫追蹤的30個行業，有多於一半下跌，本地概念股受壓，房託基金、本地零售服務、本地金融、地產相關跌逾1.3%，行業中跌幅居前。上升行業中軟件服務、汽車相關分別升1.47%、1.08%，其他的升幅均小於1%。

此外，醫藥保健、中資金融、食物飲品各有七成股份上升，升勢相對全面。

本地零售股大快活（0052）、I.T（0999）、利福（1212），以及地產股九倉（0004）、嘉里建設（0683）昨日由最低位反彈逾2%表現最強。利福成交較旺，股價卻跌勢未止。九倉及嘉里建設分別力守於近日低位16.7元及27元。

軟件、互聯網股中，平安好醫生（1833）一支獨秀，股價5日累升近三成，昨買盤保持強勁，以陽燭收市，成交暢旺。不過，要留意上望40元料沽壓增大。行業內閱文（0772）、IGG（0799）的買盤同樣積極，但前者創新低後反彈，後者昨創新低。

市場需求大 中升6元可吸納

豪華車經銷商中升（0881）、永達（3669）昨分別升9.30%、2.58%在行業中領漲。中升今年上半年純利增長升13%；收入升16%，當中售後及精品業務收入升21%，佔總收入14%；期內毛利增9.2%至4.38億元，當中七成半來自售後及精品業務，有助公司減少面對汽車行業放緩壓力。再者，中升上半年豪華品牌銷量增長近兩成，佔總銷量五成，集團專注於經營豪華及中高端品牌，受惠市場需求處於高增長階段。

股價方面，中升昨愈升愈有，創超過1年新高，升穿並高收23元之上，呈現向上突破走勢；急升後回調不宜失守22元，否則有機會是假突破，守穩後市料可挑戰25元水平。至於另一豪華車經銷商永達，該股與中升今年來亦步亦趨跑贏同業，短線可博公司即將公布的中期業績有驚喜，保守可待其升破50天線約7元企穩入市，或待回落至6元附近吸納，並以跌穿5.8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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