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藺Sir：永遠企喺雞蛋一方

【明報專訊】金融界以金錢掛帥，但喺大是大非前亦有人敢於發言，好似人稱藺Sir嘅智易東方證券行政總裁藺常念就喺社交網站發文，表示已無法假裝香港無事發生，喺雞蛋與高牆之間，佢永遠企喺雞蛋一方。對於港人追求民主自由，中國政府係永遠唔會允許香港有民主，警察係港府唯一武器去鎮壓香港群眾示威。

藺常念引用英國作家John Donne嘅名句：「有生非孤島，焉能獨自存。鐘為汝鳴，誰家莫問。」佢又提到，香港政府有兩個選擇可解決示威，一係順應民意，二係繼續壓制。佢又預期，未來將有更多警暴發生，並成為警察國家，香港陷入無政府狀態及混亂局面令佢心碎，最嚴重嘅問題是核心勞動力將對香港喪失信心，並將尋求移民和掏空中產，香港將空餘軀殼，反問是否合理地推論香港正在死去？

不忍視而不見 譚朗蔚封帖

良心金融人亦不止藺Sir，富昌證券聯席董事譚朗蔚前晚亦發文指為香港人哭，並且「實在不忍再看着萬般的不幸而置身度外，至少也不可偽裝成視而不見當做歌舞昇平，然後馬照跑、股照炒」，並決定自上周日起封帖至另行通知。

早前立法會金融服務界議員張華峰聯同業內10個聯會譴責示威者，有份聯署嘅香港股票分析師協會有多名會員包括前主播林小珍、范巧茹等亦有發聲，表明聲明內容絕不能完全代表佢哋。

email:piano@mingpao.com

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相關字詞﹕范巧茹 林小珍 譚朗蔚 藺常念 藺sir 金融界 小琴密語

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