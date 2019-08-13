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張兆聰：中央清算 港資股成燙手山芋

【明報專訊】恒指昨日跌114點，收報25,824點，成交金額588億元。港股窄幅上落，尾市港澳辦發言人楊光指示威「出現恐怖主義苗頭」，市場沽壓激增，期指和夜期跌幅不斷擴大。官媒言論不斷升溫，形勢似乎急轉直下，但共產黨以往出手前往往文宣不多，大量文攻武嚇往往都只是營造氣氛。但一個無可改變的事實是，香港已不同了，尤其是中央進行清算，國泰（0293）、九倉置業（1997）旗下的海港城都被官媒點名批評和打壓，港資股成了有毒資產，中資股和A股表現會相對較好。

警方周日以前所未有的武力級別打壓拘捕示威者，更有女示威者（也有指是救護員或任職護士）被指打爆眼球，引起市民強烈憤慨，昨日紛紛走到機場表達不滿，結果午後航班全面停飛。港股早市窄幅上落，似乎經過持續的拋售，市場已初步反映了多重利淡。但尾市中聯辦拋出「恐怖主義」4個字，大家都想起新疆、西藏的下場，港股走勢急轉直下，即月期指收市大幅低水264點，執筆時夜期更曾進一步跌逾300點。

官媒口水愈多 局勢愈安全

除了中聯辦，《人民日報》「微評」指投擲汽油彈是向港警公然宣戰，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，「暴行已經到了可以當場擊斃施暴者的惡劣程度」。其後不同官媒又報道大量武警集結深圳，營造武力威嚇效果。

坦白說，若中共決心出手，以往多是多做少說，文革、中越戰爭、八九六四都是這樣。官媒大合奏再加上武力威嚇，感覺上更似多年前台灣的總統選舉，總是不斷發文批評台獨主張，再加上試射導彈，但愈是「多口水」局勢反而愈安全。再說，有收看直播的市民都清楚，除了幾枚不知是否由臥底警投擲的汽油彈外，示威者都是就地取材，根本就無法傷害到裝備精良的香港警察。示威者既沒有損毁商舖也沒有傷害市民，何來恐怖主義？

當然，內地的標準總是很有中國特色，或許掟磚已是很恐怖也說不定。但說到底，一切還得權衡利害。雖然香港佔中國經濟總量已經很小，已有點微不足道，但在招商引資方面，地位依然無法取代。2017至2018年中國全年所獲得的1250億美元的外商直接投資（FDI）中，990億元通過香港流入，佔總外商投資額的80%。若再計及為內地企業發行美元債、IPO等集資功能，貢獻則更大。退一步看，香港一直扮演中國與西方接軌的橋樑，八九六四後的西方制裁，也是因為香港這個獨特角色而令中國捱得住。中國和西方很多官方不方便做的事情，也可透過香港處理。一旦向香港動武鎮壓，西方肯定會出手制裁，中國經濟真的能在全面鎖國下發展良好？有可能，但所冒的風險相當大。

新貸遠遜預期 內房銷情放緩問題大

內地最新公布的社融、新增貸款均遠遜預期，M2增速大幅回落至8.1％，M1也降至3.1％。當社融顯著轉弱，往往也是經濟上升周期結束之時，而值得留意的是M1的表現。2018年去槓桿，大量企業無法借入資金，M1增速不斷向零水平進發。但人行今年已出了九牛二處之力催谷企業貸款，融資絕無問題，但M1增速卻再度下降，反映企業在現金流方面出現壓力。

始終中國就是房地產主導，樓市銷情放緩便會出大問題。1至6月份，商品房銷售面積75,786萬平方米，同比下降1.8% ，降幅比1至5月份擴大0.2個百分點。商品房銷售額70,698億元，增長5.6%，增速回落0.5個百分點，而2018年則維持12％以上的增長。

港資股估值近20 年最低 短線乏人問津

由於企業多以高槓桿、高周轉模式發展，一旦放緩就不僅僅是盈利增速減弱或倒退，隨時出現流動性問題。若中國與美國全面對抗，同時又犧牲可作為緩衝區的香港，再加上極高的負債水平，所冒的風險實在太大。更何况，大家都清楚香港遠談不上失控，中央還是說的多，做的少，只是港資股成了燙手山芋，即使估值已處於近20年的最低位，相當充分反映了危機狀况，但短線依然乏人問津。

[張兆聰 還看今朝]

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