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經濟
2019年8月13日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
啟德商業地呎價7100元預期下限 遠展爆冷逾24億中標 投資額料40億
煌府主席4000萬購長沙灣工廈 呎價5493元
健威花園2房跌穿700萬 年半首見
雲海首錄3房租賃 月租2.5萬
連錄5宗撻大訂 逸璟．龍灣殺訂308萬
SOGO兩店7月銷售雙位數下跌 細劉：政治運動來得急 嚴重過SARS
多個商場撤「拒警進入」告示
會德豐核心多賺35% 中期息略增
內地7月新增貸款1.06萬億 遜預期
信通院：7月內地手機出貨量跌7.5%
PSA東風棄兩合資廠 裁4000人
衝突持續 夜期低水近500點 港股日間成交588億 今年次低
內銀次季不良貸款率微升至1.81%
新世界中港物業銷售年度目標均超額
丘鈦科技虧轉盈 中期賺1.81億
冠捷溢價41%提私有化
光大綠色環保：積極研究發展大灣區
閱文中期少賺22.4%
特藝文化捲土重來 再申上市
匯豐星美和解 TVB成呈請人 案件排期再訊
證監上季轉蝕5269萬
全球風險增 道指早段跌280點 日圓年半新高 兌港元見7.46
人行擬推自家加密貨幣 提高貨幣政策效率
沙特阿美入股印度煉化企
6年儲夠首期圓置業夢
張兆聰：中央清算 港資股成燙手山芋
金曹：Short Put新地 100元樓下接貨
技術取勝：潤泥不宜跌穿三角形底
藺Sir：永遠企喺雞蛋一方
劉思明：港股牛皮 汽車服務股成亮點
周顯：明年底才是買樓好時機
騰訊明公布業績料難驚喜 分析：最高見350元水平 只宜小注
湯文亮：國泰員工 唔夠「吉士」
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技術取勝：潤泥不宜跌穿三角形底
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【明報專訊】青島啤中線或下試39元（圖）
丘鈦7.5元料有較大阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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