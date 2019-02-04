金曹：Short Put新地 100元樓下接貨

現時非常擔心美國突然出招，暫時取消了香港的特別關稅區待遇，因為美國懷疑有中國貨品免關稅運到美國的漏洞。現時很擔心中國會以「不可靠實體清單」進行反擊，再加深中美之間的矛盾。香港的「反送中」示威運動未見降溫，很可能在9月仍然持續。

港股四面楚歌 9月向下機會大

港股現時四面楚歌，包括：中美貿易戰惡化、科技冷戰持續、預期人民幣貶值及香港內部政治不穩，現時雖然在26,000點水平爭持，但估計只是淡友按兵不動在等待消息，如果各種因素無法改善，估計9月再向下調機會很大，香港的地產股明顯壓力很大，二手樓下跌幅度已有10%以上。如參考四大地產股最近一個月跌幅及最新引伸波幅作評估，已見到跌幅介乎12%至22%，引伸波幅大約22至31。

防守力弱股份 引伸波幅較大

期權莊家開價非常公道，抗跌力較強的引伸波幅較低，股價防守力弱的引伸波幅會較大。由於引伸波幅的定義就是年度化一個標準差的波幅區間，假如有興趣買入新鴻基地產（0016）作長線投資，可以等股價回調27.43%約97.8元買入，或用3個月期的股票期權Short Put，例如11月的行使價100元，收期權金超過2.58元。當然這只是一個標準差約68%的下方支持位，未必表示新地跌穿97.42元就反彈，只是作為一個勝算較高，而又有超過年息12厘的投資策略。

[金曹 期權制勝]