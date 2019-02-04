經濟
金曹 期權制勝

投資策略

下一篇 上一篇

金曹：Short Put新地 100元樓下接貨

【明報專訊】上周港股內憂外患，自從中美貿易談判破裂，美國總統特朗普表示9月1日可能會對3000億美元中國入口商品開徵新的10%關稅；加上美國政府以「公共安全」及「國家安全」為由，從8月13日起，或禁止美國聯邦機構購買或使用5家中國企業的電信或視頻監控設備，遭限制的公司包括華為、中興通訊（0763）、海康威視、海能達及大華科技；又在未達到預設的客觀標準的情况下將中國列為貨幣操縱國，中美關係可說跌落谷底。

現時非常擔心美國突然出招，暫時取消了香港的特別關稅區待遇，因為美國懷疑有中國貨品免關稅運到美國的漏洞。現時很擔心中國會以「不可靠實體清單」進行反擊，再加深中美之間的矛盾。香港的「反送中」示威運動未見降溫，很可能在9月仍然持續。

港股四面楚歌 9月向下機會大

港股現時四面楚歌，包括：中美貿易戰惡化、科技冷戰持續、預期人民幣貶值及香港內部政治不穩，現時雖然在26,000點水平爭持，但估計只是淡友按兵不動在等待消息，如果各種因素無法改善，估計9月再向下調機會很大，香港的地產股明顯壓力很大，二手樓下跌幅度已有10%以上。如參考四大地產股最近一個月跌幅及最新引伸波幅作評估，已見到跌幅介乎12%至22%，引伸波幅大約22至31。

防守力弱股份 引伸波幅較大

期權莊家開價非常公道，抗跌力較強的引伸波幅較低，股價防守力弱的引伸波幅會較大。由於引伸波幅的定義就是年度化一個標準差的波幅區間，假如有興趣買入新鴻基地產（0016）作長線投資，可以等股價回調27.43%約97.8元買入，或用3個月期的股票期權Short Put，例如11月的行使價100元，收期權金超過2.58元。當然這只是一個標準差約68%的下方支持位，未必表示新地跌穿97.42元就反彈，只是作為一個勝算較高，而又有超過年息12厘的投資策略。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

啟德商業地呎價7100元預期下限 遠展爆冷逾24億中標 投資額料40億
啟德商業地呎價7100元預期下限 遠展爆冷逾24億中標 投資額料40億
煌府主席4000萬購長沙灣工廈 呎價5493元
煌府主席4000萬購長沙灣工廈 呎價5493元
健威花園2房跌穿700萬 年半首見
健威花園2房跌穿700萬 年半首見
雲海首錄3房租賃 月租2.5萬
雲海首錄3房租賃 月租2.5萬
連錄5宗撻大訂 逸璟．龍灣殺訂308萬
連錄5宗撻大訂 逸璟．龍灣殺訂308萬
SOGO兩店7月銷售雙位數下跌 細劉：政治運動來得急 嚴重過SARS
SOGO兩店7月銷售雙位數下跌 細劉：政治運動來得急 嚴重過SARS
多個商場撤「拒警進入」告示
多個商場撤「拒警進入」告示
會德豐核心多賺35% 中期息略增
會德豐核心多賺35% 中期息略增
內地7月新增貸款1.06萬億 遜預期
內地7月新增貸款1.06萬億 遜預期
信通院：7月內地手機出貨量跌7.5%
信通院：7月內地手機出貨量跌7.5%
PSA東風棄兩合資廠 裁4000人
PSA東風棄兩合資廠 裁4000人
衝突持續 夜期低水近500點 港股日間成交588億 今年次低
衝突持續 夜期低水近500點 港股日間成交588億 今年次低
內銀次季不良貸款率微升至1.81%
內銀次季不良貸款率微升至1.81%
新世界中港物業銷售年度目標均超額
新世界中港物業銷售年度目標均超額
丘鈦科技虧轉盈 中期賺1.81億
丘鈦科技虧轉盈 中期賺1.81億
冠捷溢價41%提私有化
冠捷溢價41%提私有化
光大綠色環保：積極研究發展大灣區
光大綠色環保：積極研究發展大灣區
閱文中期少賺22.4%
閱文中期少賺22.4%
特藝文化捲土重來 再申上市
特藝文化捲土重來 再申上市
匯豐星美和解 TVB成呈請人 案件排期再訊
匯豐星美和解 TVB成呈請人 案件排期再訊
證監上季轉蝕5269萬
證監上季轉蝕5269萬
全球風險增 道指早段跌280點 日圓年半新高 兌港元見7.46
全球風險增 道指早段跌280點 日圓年半新高 兌港元見7.46
人行擬推自家加密貨幣 提高貨幣政策效率
人行擬推自家加密貨幣 提高貨幣政策效率
沙特阿美入股印度煉化企
沙特阿美入股印度煉化企
6年儲夠首期圓置業夢
6年儲夠首期圓置業夢
張兆聰：中央清算 港資股成燙手山芋
張兆聰：中央清算 港資股成燙手山芋
技術取勝：潤泥不宜跌穿三角形底
技術取勝：潤泥不宜跌穿三角形底
藺Sir：永遠企喺雞蛋一方
藺Sir：永遠企喺雞蛋一方
劉思明：港股牛皮 汽車服務股成亮點
劉思明：港股牛皮 汽車服務股成亮點
周顯：明年底才是買樓好時機
周顯：明年底才是買樓好時機
騰訊明公布業績料難驚喜 分析：最高見350元水平 只宜小注
騰訊明公布業績料難驚喜 分析：最高見350元水平 只宜小注
湯文亮：國泰員工 唔夠「吉士」
湯文亮：國泰員工 唔夠「吉士」