6年儲夠首期圓置業夢

預留6至9個月開支作「安全網」

至於他需累積多少資產才能圓置業夢呢？除了那204萬元首期，他還需預留6至9個月開支在銀行戶口作「安全網」，換句話說，現時他需留約10萬元在銀行，然後可用50萬元現金作投資增值（現時的基金及i-Bond可繼續持有），每月近2萬元的盈餘，筆者建議陳先生可採用「月供」方法，利用平均成本法減低風險；由於風險承受能力較低，可選購環球已發展地區股票基金。至於每月投放之金額，可考慮盈餘之50%（即約9,000元），假設每年平均年回報6%，6年後這投資部分（不包括i-bond）可滾存至約178萬元。

連同每月儲蓄部分及原i-Bond，陳先生總資產（不計安全網部分）共約256萬元，預料可應付買樓開支，但陳先生需留意，這筆錢在置業、裝修後將所剩無幾，而且因要供樓，盈餘將大減，所以陳先生可考慮在每年增薪時亦增加儲蓄額，增強本身財力。另外， 當i-bond到期時，也可轉投環球已發展地區股票基金，增強資產增值能力。

長線收息工具 助達成財務自由

財務自由，就是指毋須為生活開銷而努力為錢工作。簡單地說，就是可隨意選擇自己喜愛的工作、生活、甚至提早退休完全不工作！若能及早置業，陳先生擁有極大優勢可早一步作退休策劃：建議增購一些可提供長線穩定入息的工具，如買樓收租或年金保險，這兩方案各有優處，陳先生可先購年金保險，因首發的時間、條件較具彈性，日後待機成熟（彈藥、政策配合等）時才考慮買樓收租。

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鄺翠玲 美聯金融集團高級副總裁CFPCM

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