人行擬推自家加密貨幣 提高貨幣政策效率

穆長春說，雙層運營體系不會改變流通中貨幣債權債務關係，為了保證央行數字貨幣不超發，商業機構向央行全額、100%繳納準備金，央行的數字貨幣依然是中央銀行負債，由中央銀行信用擔保，具有無限法償性。

央行商業銀行雙層運營體系

穆長春強調，現階段的央行數字貨幣設計，注重M0（紙鈔和硬幣）替代，而不是M1、M2的替代。這是因為M1、M2已實現電子化、數字化。因為它本來就是基於現有的商業銀行帳戶體系，所以沒有再用數字貨幣進行數字化的必要。另外，支持M1和M2流轉的銀行間支付清算系統、商業銀行行內系統以及非銀行支付機構的各類網絡支付手段等日益高效，能滿足經濟發展的需要。央行數字貨幣再去做一次M1、M2的替代，無助於提高支付效率，且會對現有的系統和資源造成巨大浪費。

相比之下，現有的M0容易匿名偽造，存在用於洗錢、恐怖融資等的風險。另外電子支付工具，比如銀行卡和互聯網支付，基於現有銀行帳戶緊密連合的模式，公眾對匿名支付的需求又不能完全滿足。因此電子支付工具無法完全替代M0，特別是在帳戶服務和通訊網絡覆蓋不佳的地區，民眾對現鈔依賴程度還是比較高。為此DC/EP的設計，保持現鈔屬性，也滿足便攜和匿名的需求。

針對是否採用區塊鏈技術的問題，穆長春透露，央行層面應保持技術中性，不預設技術路線，不一定依賴某一種技術路線，幾家指定機構採取不同的技術路線做DC/EP的研發，誰的路線好，誰最終會被市場接受。

（綜合報道）

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