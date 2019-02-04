全球風險增 道指早段跌280點 日圓年半新高 兌港元見7.46

美英加德孳息倒掛 預示衰退風險

金價繼續在每盎司1500美元以上的6年高位徘徊。美國10年期國債孳息率跌穿1.7厘。美國3個月及10年期國債孳息率近期持續倒掛。英國、加拿大、德國等孳息率曲線也呈現倒掛趨勢，預示經濟衰退的風險。高盛稱，貿易戰對美國經濟的影響超越預期，衰退的風險上升。

以美國首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）為首的高盛分析師撰寫的報告表示，不再預計2020年美國總統大選前，美中會達成貿易協議。高盛稱，有關貿易戰的消息，加劇了人們對前景的悲觀情緒，企業信心受影響，進而可能會導致投資、招聘或生產減少。高盛又將第四季美國經濟增長預期下調0.2個百分點，至1.8%。

美前財長：經濟海嘯以來最危險

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，隨着貿易緊張形勢加劇，美國和全球經濟處於金融海嘯以來最危險的時刻。《華爾街日報》報道，聯儲局官員正考慮是否利用逆周期資本緩衝（countercyclical capital buffer），降低經濟低迷時出現信貸緊縮的風險。這使聯儲局可要求銀行在經濟不景時，減少持有虧損吸收資本（loss-absorbing capital）。逆周期資本緩衝可適用於資產超過2500億美元的大行，如摩通、美銀、花旗等。聯儲局尚未使用此工具，但正討論是否應該使用，以便一旦陷入經濟衰退，銀行業可提供額外的貸款能力。

阿根廷披索昨曾大跌逾三成

德國商業銀行（Commerzbank）指出，風險指標及環球市場變得更不穩定，日圓和瑞郎等避險資產將繼續受惠。儘管意大利政治前景不明，惠譽維持其國債信評不變，令美國及歐洲國家的國債持續向上。不過主張緊縮措施的阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri），在總統初選敗給傾向民粹的反對派候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez），意味馬克里可能於10月的大選失去政權，屆時其政策將無以為繼，觸發阿根廷股、債齊跌。阿根廷去年遭遇貨幣危機，向國際貨幣基金組織（IMF）求助，在推出緊縮措施後經濟仍然疲軟。阿根廷披索兌每美元昨曾大跌逾三成，低見61.9987。

此外，據《金融時報》統計，今年4月以來，全球投行宣布裁員近3萬人，反映利率下滑、成交量低迷等問題，令業界面臨降低成本、維持盈利的巨大壓力。

（綜合報道）

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