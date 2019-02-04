匯豐星美和解 TVB成呈請人 案件排期再訊

明報記者 李哲毅

匯豐一方在庭上指出，與星美已達成和解，故申請中止清盤程序，但庭上無披露相關和解條款。法庭批准相關申請，並改由香港電視廣播有限公司為呈請人。據了解，除了TVB外，海通旗下兩所公司目前同為星美的債權人，該兩公司的代表律師表示，支持TVB取代滙豐申請星美清盤，但暫時不會有法律行動。

海通旗下兩公司支持TVB為呈請人

翻查法院過往紀錄，匯豐去年8月入稟高院向星美追討1260萬元戶口透支款項，當時星美在匯豐的港元支票戶口結餘只約220萬元。匯豐事後多次要求星美還款，但星美一直未有清還。

匯豐去年入稟追討1260萬透支

星美債券問題已纏繞TVB接近一年，去年4月及5月TVB拍板購入2300萬美元（約1.8億港元）年息9.5厘的無抵押債券及8300萬美元（約6.47億港元）年息7.5厘的可換股債券，但同年9月星美控股被爆出資金問題而停牌。

TVB持有逾億美元星美債券

由於星美控股債券損手，TVB決定就星美債券投資作減值或虧損5億元，令2018年錄得近2億元淨虧損，不過事件尚未告一段落，今年5月TVB稱，星美將債券抵押品抵押予第三方，強調對有關質押不知情，亦未經其同意，星美質押子公司股權已構成違約。其後星美反駁稱，其對TVB的承諾，並不構成違反根據股份抵押條款。同月行政總裁李寶安在股東會上亦承認投資星美是一個錯誤。

除了拖累公司盈利，TVB因投資星美債券失利而被核數師對2018年年報表示保留意見，早前TVB再發公告指，由於仍未有星美現時財務資料及去年經審核財務情况，核數師無法確定公司投資於星美定息債券帳面值及可換股債券的公平價值，所以拒絕撤回保留意見。